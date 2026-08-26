תיעוד מחילוץ ישראלי שנכנס בטעות לרמאללה צילום: דוברות המשטרה

חילוץ מהיר משטחי הרשות הפלסטינית. בתחילת השבוע התקבל במוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על אזרח ישראלי, תושב העיר חולון, אשר נכנס בטעות עם רכבו לתחום שטח A באזור רמאללה.

מדובר בשטח הנתון בשליטה אזרחית ובטחונית פלסטינית, שהכניסה אליו אסורה על פי חוק ומסכנת חיים עבור אזרחים ישראלים.

מיד עם קבלת ההודעה, יצרו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים קשר טלפוני ישיר עם האזרח. הצוותים שמרו עימו על תקשורת רציפה והנחיות בטיחות בזמן אמת, ובמקביל הוזנקו כוחות לוחמים למרחב והחלו בביצוע סריקות ממוקדות לאיתור מיקומו המדויק.

במהלך הפעילות בשטח הצליחו הלוחמים לזהות את כלי הרכב שבו שהה האזרח. הכוחות חברו אליו פיזית במקום, וידאו כי מצבו הבריאותי תקין והוא לא נפגע, וליוו אותו אל מחוץ לתחומי שטח A עד להגעתו למקום מבטחים.

ברגע החבירה עם הכוחות נשמע האזרח אומר: "עכשיו אני רגוע".