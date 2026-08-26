סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ופורסם באתר 'וואלה', יום לאחר ההכרזה הרשמית על הקמת מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מגלה כי היא משיגה 6 מנדטים - בעיקר על חשבון הליכוד ומפלגת הציונות הדתית.

מפלגת "ישר!" מקבלת בסקר 25 מנדטים ואחריה הליכוד עם 21, "ביחד" של בנט ולפיד 15, "הדמוקרטים" 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 7, יהדות התורה 7, הרשימה המשותפת 7, "עמך ישראל" 6 ורע"ם 5.

בתרחיש כזה מפלגת הציונות הדתית נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מהקולות.

לצד סמוטריץ', שורה של מפלגות נוספות אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה. בהן ניתן למצוא את "בית ציוני=המילואימניקים" בראשות חילי טרופר עם 2.1%, המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה וכחול לבן שמקבלות 1.2% כל אחת, "ישראל תחילה" בראשות שרן השכל עם 0.9%, ומפלגת "האחדות" בראשות גלעד ארדן שמתייצבת על 0.3% בלבד.

ריצת וינטר מורידה את גוש הימין לשפל של 49 מנדטים מול 59 לגוש מתגדי נתניהו.