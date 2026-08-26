הקרב על תוצאות הפריימריז בליכוד עולה מדרגה: השרה גילה גמליאל הגישה תלונה למשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה לחשדות חמורים לזיופים ולשיבוש ספירת הקולות בפריימריז.

העימות בין השניים החריף בעקבות ההחלטה לערוך ספירה חוזרת נוספת בקלפי בבאר יעקב - מהלך שעלול, לטענת גמליאל, להוריד אותה אל מחוץ למקומות הריאליים ברשימת הליכוד לכנסת.

בריאיון לכאן רשת ב' תקפה גמליאל בחריפות את התנהלות ועדת הבחירות ואמרה: "כל הסימנים מראים שיש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת. מדובר בניסיון לגנוב את הקלפיות בצורה חשוכה ומושחתת לחלוטין".

לדבריה, עצם שינוי תוצאות הספירה מעורר סימני שאלה כבדים. "איך יכול להיות שחברה שמנהלת את הבחירות, שבעצמה קבעה את ועדת הקלפי וספרה את הקולות, משנה פתאום את עורה ומביאה תוצאות אחרות לחלוטין?", תהתה.

גמליאל הוסיפה כי לטענתה, עוד לפני הספירה החוזרת בבאר יעקב נוספו למועמדת אתי עטיה 170 קולות ללא הסבר. "בלי קשר לבאר יעקב, הוסיפו לה קולות כדי שתעבור את בועז אהרון. מי יודע אם לא שינו גם את הפתקים בתוך הקלפיות? זו הפקרות".

השרה קראה לפתוח בחקירה מקיפה ואמרה: "הנושא הזה חייב להיבדק לעומק, ואם זה מצריך בדיקה משטרתית - אז כן, שהמשטרה תיכנס לתמונה. מדובר בחשד לפלילים לכל דבר ועניין".

למרות העימות החריף עם חיים כץ, הבהירה גמליאל כי אין בכוונתה לעזוב את התנועה. "אני תמיד בליכוד, אבל לא להשתלטות העוינת של חיים כץ ומזימותיו. המאבק שלי הוא על הצדק ועל דמותה של התנועה", אמרה.

מטעמו של השר חיים כץ נמסר בתגובה כי "לפי הפרוטוקול נראה בבירור שח"כ גילה גמליאל קיבלה 100% מהקולות, דבר שאינו הגיוני, וחבריה הנוספים לדיל קיבלו מעל כמות המצביעים. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות".

עוד נמסר כי "ראש העיר באר יעקב, ניסים גוזלן, יכול להעיד שהמשנה שלו, שימי טל, ישב לפי הפרוטוקול כל היום כמשקיף, למרות ששופט ועדת הבחירות אישר נוכחות משקיפים רק משעת תחילת הספירה בערב. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון אחרת הוא קשקוש מקושקש".