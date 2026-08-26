עבור רבים, לימוד ספר התניא וספרי היסוד של חסידות חב"ד היה מאז ומעולם אתגר אינטלקטואלי מפרך.

הטקסטים המכוננים של מייסד החסידות, רבי שניאור זלמן מלאדי (אדמו"ר הזקן) - ובמיוחד חיבוריו העמוקים "תורה אור" ו"ליקוטי תורה" - רצופים במושגים קבליים מופשטים, סוגיות פילוסופיות סבוכות ותיאורים פנימיים של נפש האדם והאלוקות, שלעיתים קרובות נותרו נעולים בפני מי שאינו בן בית בטרמינולוגיה החסידית.

מי שלקח את משימת הנגשת ה'תניא' הוא עו"ד והרב יגאל בן חיים שמבקש לגשר על הפער העצום שבין העולמות העליונים והמופשטים לבין מציאות החיים היומיומית.

בן חיים, עורך דין פעיל לענייני משפחה המנהל קריירה מקצועית אינטנסיבית מזה קרוב לשלושה עשורים, החליט להרים את הכפפה ולהנגיש את מכמני התורה החסידית לשפה שווה לכל נפש.

"משך שנים ארוכות ראיתי איך אנשים טובים נעצרים מול המעמקים של תורת החסידות כאילו מדובר בחומה בצורה", סיפר הרב בן חיים לערוץ 7. "הבנתי שהמטרה שלי היא להוריד את האוצרות האלו אל רחוב הפסיפס האנושי, אל מי שיושב באולם המשפט או מנהל את משברי היומיום שלו, ולהראות שהמשלים של אדמו"ר הזקן נכתבו בדיוק בשביל החיים של כל אחד ואחד מאיתנו".

במקום להותיר את הרעיונות המורכבים בגדר תיאוריה מרוחקת, הוא חיבר את "החיים כמשל - לטעום, להבין, לחיות" המתמקד בכלי המרכזי שבו השתמש אדמו"ר הזקן - המשל.

בן חיים ליקט, עיבד והפיח רוח חיים בשורה של משלים מתוך כתבי היסוד, ומתוך כל אחד מהם פותח צוהר בהיר המאפשר לקורא לפגוש מקרוב סוגיות יסוד ביהדות: אמונה, עבודת התפילה, תשובה, אהבה ויראה, ענווה ותיקון המידות.

"המטרה לא הייתה לפשט את התורה אלא לזקק את המבט", הסביר. "רבי זלמן מלאדי השתמש במשלים יומיומיים כדי להוכיח שהאלוקות אינה מרוחקת מאיתנו שמים וארץ. כשאדם מבין את המשל, הוא פתאום קולט שהרעיון החסידי מדבר בדיוק על הקשיים, הדילמות והשמחות שלו בבית ובעבודה".

המיזם הספרותי החדש משקף גם את דרכו האישית הייחודית של המחבר, שנע לאורך חייו בין עולמות שונים עד שמצא את עוגנו הרוחני בחסידות חב"ד. כמי שחי את השטח המשפטי לצד עולם ההלכה והרוח, מבקש בן חיים להוכיח שהחסידות אינה שמורה למיטיבי לכת בלבד.