הקלטה קצרה של הרב צבי לקראת ה 30 של הרבנית חן

הרב צבי אלון, רב קהילה באור עקיבא ולשעבר מזכ"ל בני עקיבא העולמית, ספד לרעייתו הרבנית חן אלון ז"ל, שהלכה לעולמה בגיל 45 לאחר שנים של מאבק במחלה.

במלאת שלושים לפטירתה סיפר על הגעגוע, על הקושי לשוב ללמד ועל האמונה שמעניקה לו את הכוח להתחדש.

"אשתי היקרה, עליה השלום, במשך שנים לימדה אותנו מה זה התמודדות של אהבת החיים ובחירה בחיים יום יום", אמר הרב.

לדבריו, גם כאשר מצבה הידרדר בחודשים האחרונים, היה חשוב לרבנית חן שהלימוד יימשך. "הדבר הכי חשוב היה לה שהלימוד לא ייפסק, שאף פעם הלימוד לא ייפסק. הייתה גם נכנסת לכל זום, לכל שיעור, ממש עד השיעור האחרון שנתתי פה לפני חודשיים, כמדומני".

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הרב אלון תיאר את הקושי שחווה מאז פטירתה, "לפני חודש עלתה בסערה השמיימה. היה לי קושי, קושי גדול ומובן, לחזור וללמד". את הדברים קשר לפרשת כי תצא ולביטוי "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים", שאותו חיבר לתקופת השלושים.

"הסתבר שה'ירח ימים', אותו חודש, אותו ירח, הוא תקופה של בכי. תקופה של פשוט אין מילים. היום אנחנו מציינים שלושים יום, ירח ימים, להסתלקותה של חן".

בהמשך דיבר הרב אלון על משמעות הירח והחודש ועל האפשרות להתחדש גם בתוך הכאב. "אחרי החודש צריך איכשהו ללמוד, אני אומר את זה בתיאוריה, אני אתחיל ללמוד את זה עכשיו בפועל, לנסות באיזשהו מקום עם הכאב, עם החוסר, עם הגעגוע, לנסות להתחדש", אמר.

את הכוח להתחדשות קשר הרב אלון לאמונה בתחיית המתים. "אנחנו רוצים להתחדש, כי אנחנו מאמינים, מאמינים, מאמינים בחידוש פני האדמה, שזה החידוש הכי גדול שיש", אמר, והוסיף, "אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים".

הרב אלון התייחס גם לשנות מחלתה של רעייתו ולרגעים שחוו בני המשפחה במהלכן. "אני יכול לומר ברמה הכי אישית, ראינו ניסי ניסים בשלוש עשרה השנים האחרונות, של רפואה מעל הטבע של אשתי", סיפר.

לדבריו, התפילה והאמונה בתחיית המתים מעניקות לו כעת כוח להמשיך. "וזה נותן את הכוח לחדש ולהתחדש", אמר, והוסיף כי לאחר ההפסקה הוא מקווה לחזור בקרוב לשיעוריו, "אנחנו ממש ממש עוד מעט נחזור ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, להפיץ תורה, להגדיל תורה. וכל התורה תהיה תורה לעילוי נשמתה של אשתי חן".

הרב אלון סיפר כי בשבוע האחרון הוקם אתר שיעורים, שבו צפויות לעלות בהמשך גם סדרות בשפה הספרדית. באתר יופיעו גם תכנים לזכרה של הרבנית חן ופרויקטים שנועדו "להמשיך את האור המופלא הזה, שהיא לימדה אותנו על החיים, על השליחות, על הבית, על המשפחה. ננסה להמשיך ללמוד מהדמות המופלאה הזאת".

הרב אלון הודה למי ששלחו הודעות, תמכו, ביקרו והגיעו לנחם מכל רחבי הארץ, ובהם חברי חבורת הלימוד הקבועה. "בעזרת השם אנחנו נגדיל תורה, נאדיר אותה ונחדש פני האדמה".