צה"ל קובע בתחקיר שערך כי שוטרי הרשות הפלסטינית הציבו השבוע מחסום בשטח C באזור בנימין, שבו לא היו מוסמכים לפעול, ועצרו שלא כדין את חייל המילואים שלמה רוזנטל שנסע בציר המעוזים.

לפי ממצאי התחקיר, השוטרים עצרו את רוזנטל מיוזמתם ורק לאחר מכן העבירו אותו לידי צה"ל.

ממצאי התחקיר סותרים את הגרסה הראשונית שנמסרה לאחר האירוע, שלפיה השוטרים הפלסטינים הגיעו לסייע לרוזנטל לאחר שהותקף ובשל סכנה מיידית שנשקפה לו. התחקיר תומך בנקודות המרכזיות בגרסה שמסר רוזנטל לערוץ 7 כבר לאחר האירוע.

האירוע התרחש בתחילת השבוע, בעת שרוזנטל נסע מביתו לכיוון כביש 443 דרך ציר המעוזים. בראיון לערוץ 7 סיפר כי כשהגיע לצומת ביתוניא הבחין בניידת ובמחסום, ובתחילה חשב שמדובר בכוח ישראלי, אך כשהתקרב לרכבו הכריזו לעברו הנוכחים במקום כי הם אנשי המשטרה הפלסטינית.

רוזנטל טען כי השוטרים חסמו את דרכו, הקיפו אותו ובהמשך תקפו אותו. לדבריו, לאחר שאחד מהם תפס את ידו, התנפלו עליו השוטרים, ריססו אותו בגז פלפל, בעטו בו ולקחו את נשקו, את הטלפון ואת מפתחות רכבו.

עוד סיפר כי משקפיו נשברו במהלך האירוע, ולאחר מכן הוא נאזק והוכנס לניידת של המשטרה הפלסטינית. לטענתו, בניגוד לגרסה שנמסרה בתחילה, במקום לא הייתה התקהלות שממנה נדרשו השוטרים לחלצו, ואף לדבריו השוטרים עצמם הרחיקו אנשים מהאזור.

משם, סיפר רוזנטל, הוא הוסע במשך כחצי שעה לכיוון רמאללה, עד לאזור תחנת משטרה פלסטינית. לדבריו, הוא לא הוכנס לתחנה, ובהמשך אפשרו לו השוטרים לדבר עם נציג ממפקדת התיאום והקישור הישראלית, שאמר לו כי כוחות צה"ל יחברו אליו. בהמשך הוא אכן הועבר לידי כוחות ישראליים.

רוזנטל טען כבר אז כי הדיווחים שלפיהם נכנס לשטח פלסטיני והשוטרים הפלסטינים חילצו אותו אינם נכונים. "זה שקר וכזב", אמר לערוץ 7, והדגיש כי ציר המעוזים שבו נסע נמצא בשטח C וכי נסע בו גם בעבר.

כעת קובע התחקיר הצה"לי כי המחסום אכן הוצב בשטח C וכי השוטרים הפלסטינים פעלו במקום ללא סמכות. עוד נקבע כי הם עצרו את חייל המילואים שלא כדין ולא הגיעו למקום כדי להגן עליו בעקבות תקיפה, כפי שעלה מהגרסה הראשונית שנמסרה לאחר האירוע.

רק לאחר שהשוטרים עצרו את רוזנטל והעבירו אותו מהמקום, הוא נמסר לידי צה"ל. בכך תואמות מסקנות התחקיר את גרסתו בנקודות המרכזיות שעמדו במחלוקת מול הגרסה הראשונית שנמסרה מצד גורמי מערכת הביטחון והמנהל האזרחי.

רכבו של רוזנטל, שנלקח ממנו במהלך האירוע, הוחזר לו מאוחר יותר בידי צה"ל והמשטרה. לאחר האירוע פנה רוזנטל, באמצעות מחלקת נפגעי העבירה בארגון חוננו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בדרישה לעצור את השוטרים הפלסטינים שתקפו אותו.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך על ממצאי התחקיר: "אנו מברכים את צה"ל על התחקיר שמאשש את עדותו של תושב בנימין, שנחטף בידי שוטרי מנגנוני הרשות הפלסטינית, הוכה ונשקו נגנב. תודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ולאנשי הפיקוד על בירור העובדות".

גנץ דרש כי בעקבות התחקיר יינקטו גם צעדים מעשיים: "אסור לנו להסתפק בתחקיר בלבד. מדובר בכוח חמוש של האויב הרשות הפלסטינית שהציב מחסום בתחום הריבוני של מדינת ישראל, חטף חייל עם נשקו, והעביר אותו לשטח הרשות. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על אירוע כזה".

לדבריו, "אנו מצפים מממשלת ישראל לצעדים משמעותיים ולא לגינויים: להפסיק לאלתר את התיאום עם הרשות הפלסטינית, לעצור את השו"פים המעורבים ולהעמידם לדין בישראל. במקביל, על המנהל האזרחי לערוך בדק בית יסודי כיצד התאפשר אירוע כזה".

"אם לא נפעל עכשיו, הניסיון לכרסם בריבונות הישראלית בפאתי גוש דן יימשך ויתעצם", הזהיר גנץ. "אסור לנו לעצום עיניים ולחכות לאסון הבא".