יואל שילה על וינטר צילום: ללא

רס"ן במיל' יואל שילה תקף בחריפות את וינטר ואת דרכו הפוליטית, וטען כי הוא מציג "חולשה רעיונית". לדבריו, קיים פער בין הצהרתו של וינטר כי אינו מגזרי לבין שילוב נציגי תנועת אמונים במפלגתו.

שילה התייחס לתשובתו של וינטר כשנשאל מדוע לא הצטרף לציונות הדתית, "הוא ענה, 'אני לא מגזרי'. מה הוא עשה בפועל? הכניס נציגי תנועת אמונים למפלגה שלו". לדבריו, בהודעה הרשמית של תנועת אמונים נכתב כי מובילי התנועה בחרו לצאת לדרך פוליטית ולהביא "קול ציוני דתי", וכן שידאגו למינוי רבנים ציונים דתיים.

מכאן טען שילה כי וינטר "בהחלט רוצה את הקול המגזרי של הציונות הדתית, רק שלא נאה לו להזדהות ככזה". הוא הוסיף, "למה להזדהות עם המגזר המושמץ הזה? זה נראה פחות יפה. האסטרטג שלו אומר שזה פחות מוכר".

בהמשך התייחס שילה גם לצירופו של עו"ד ערן בן ארי, שלדבריו פעל בתחום המאבק לתיקון מערכת המשפט. הוא השווה זאת לפעילותו הדרמטית של שמחה רוטמן בשינוי מערכת המשפט ושאל, "למה אתה מתחרה בו? למה שלא תחזק אותו? כי הוא עם כיפה? כי השמאל הכפיש אותו? אז עכשיו הוא מעורר המחלוקת?".

שילה הזכיר גם את השרה אורית סטרוק וטען כי פעלה לפיתוח הצפון והנגב. "אתה מדבר על פיתוח הגליל והגבול הצפוני כשיש לנו שרה שהביאה לצפון שכונות צעירים, גרעינים, הקימה יישובים חדשים בנגב. היית אמור להתגייס ולחזק".

בהמשך הזכיר שילה את צביקה מור וטען כי עמד לבדו מול חמאס ומול מה שכינה "קמפיין החטופים הפרוגרסיבי". הוא תהה מדוע וינטר לא בחר לחזק אותו ושאל, "לא נאה לך לחבור אליו? הוא מגזרי?".

שילה מתח ביקורת גם על מסרי "ניצחון והכרעה" שמציג וינטר, והצביע מנגד על פעולות הממשלה כפי שתיאר אותן. בין היתר הזכיר את הלחימה בעזה, הפגיעה בנסראללה ובחמינאי, פעילות צה"ל במחנות הפליטים בצפון השומרון והחזרת ההתיישבות לצפון השומרון.

לדבריו, הממשלה עמדה גם מול לחצים בינלאומיים משמעותיים. שילה הוסיף, "להגיד הגירה זה מאוד קל, לבצע את כל מה שהם ביצעו מאוד קשה".

שילה התייחס גם למסר של "משהו חדש" שמציג וינטר וטען כי אירועי שבעה באוקטובר מחייבים דווקא דבקות בזהות ובערכים. "השביעי באוקטובר לימד אותנו לא לחפש דברים חדשים ונוצצים, אלא להיאחז בעומק השורשים, הזהות והערכים שלנו, מתוך מבט של נצח".

בהמשך תהה שילה מה עמדותיהם של יוסף חדאד ונטלי שמטוב בנושאי משפחה וזהות יהודית, והוסיף, "נראה לי שגם עופר וינטר לא יודע". לדבריו, "לא חסר לנו ניצחון, לא טנקים, לא מטוסים, וגם לא פאתוס וכריזמה. חסר לנו עוד זהות, עוד אומץ, עוד נחישות של נצח".

בסיום דבריו הפנה שילה ביקורת ישירה כלפי וינטר, "יכולת, וינטר, להצטרף ולתת כתף באלונקה, אבל בחרת ללכת לנוצץ והקל ולברוח מקו האש של המאבק התרבותי האמיתי שמתחולל פה במדינה. זה לא משדר עוצמה, זה משדר חולשה". הוא הוסיף כי הציבור הליכודי כבר הוכיח, שאינו נוטש את נבחריו בשל מתקפות משמאל, וכעת תורו של הציבור הדתי לאומי להוכיח כיצד ינהג.