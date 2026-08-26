בזכרי על משכבי | ינון טייב | Bezachri Al Mishkavi | Yinon Tayeb | New Selichot Song

המוזיקאי והיוצר ינון טייב משחרר ברקע חודש אלול וימי הרחמים והסליחות סינגל חדש - עיבוד לפיוט "בזכרי על משכבי", המיוחס לרבי יהודה אבן בלעם.

לדברי טייב, הרעיון לעיבוד נולד כבר לפני שנים מתוך המפגש החוזר עם הפיוט בתפילות הסליחות. "בכל שנה כשהגענו ל'בזכרי על משכבי' בסליחות, שמעתי בתוכו באופן טבעי קצב וגרוב של רגאיי", סיפר.

"משהו במשקל ובזרימה של המילים תמיד גרם לי לחשוב שיום אחד אצטרך להקליט אותו ולתת לו את הפרשנות הזאת", הוסיף. השנה, לדבריו, החליט להפוך את הרעיון שליווה אותו לאורך השנים ליצירה מוקלטת.

לצד העיבוד הקצבי, ביקש טייב לשמור על החיבור לתוכנו של הפיוט ולבקשת הרחמים והתשובה העומדת במרכזו: "השנה הרגשתי שהגיע הזמן להפוך את התחושה שמלווה אותי בכל סליחות ליצירה ממשית. הרצון היה לקחת את האווירה העמוקה של אלול ולחבר אותה לשפה המוזיקלית שלי - מוזיקה יהודית מקורית ועכשווית".

הסינגל החדש מגיע כ-14 שנים לאחר שטייב הוציא את אלבומו הראשון, "בינתיים". בשנים שחלפו המשיך ליצור ולהוציא סינגלים, בהם "עושה שלום" ועיבוד רגאיי ל"לכה דודי", לצד עבודתו באולפן הביתי שבו הוא יוצר ומפיק את שיריו.

כיום משלב טייב בין סדר יומו כאברך לבין הפקת אירועים בירושלים והמשך היצירה המוזיקלית. "המוזיקה עבורי היא דרך לחבר בין יצירה עכשווית, מקורות יהודיים ומסר של אמונה והתקרבות", אמר.

"בזכרי על משכבי" מצטרף לסינגלים "גור אריה יהודה", "ובנה אותה" ו"ויהי בנסוע הארון", שאותם הוציא טייב בחודשים האחרונים. השירים הם חלק מהדרך לאלבום מלא ולמופע "מסע אל הרוח", המשלב מוזיקה מקורית, סיפור אישי ודברי התעוררות מעולמות החסידות והקבלה, תוך חיבור למעגל השנה ולערבי סליחות והתעוררות.