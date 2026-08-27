איש התקשורת חיים לוינסון הודיע כי יערער על פסק הדין שחייב אותו לשלם לערוץ 14 פיצוי והוצאות משפט בסך כולל של 30 אלף שקלים, ובמקביל פנה לציבור בבקשה לסייע לו במימון ההליך.

בית משפט השלום בתל אביב קיבל את תביעת לשון הרע שהגישה חברת "ערוץ יהודי ישראלי בע"מ", המפעילה את ערוץ 14, בעקבות ציוץ שפרסם לוינסון בשנת 2021.

השופט אריה ביטון קבע כי הפרסום חרג מגבולות הביקורת הלגיטימית ופגע במוניטין של הערוץ. בהתאם לפסק הדין חויב לוינסון לשלם 10,000 שקלים כפיצוי ועוד 20,000 שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

בעקבות פסק הדין פרסם לוינסון פוסט שבו מתח ביקורת חריפה על פסק הדין והודיע כי בכוונתו להמשיך את המאבק בבית המשפט המחוזי. "אחרי חמש שנים של משפט בית משפט השלום בתל אביב הכריע לרעתי", כתב. לדבריו, התביעה עסקה בציוץ שפרסם תשעה ימים לאחר הקמת ממשלת בנט-לפיד, שבו לעג לערוץ 20 דאז בטענה כי הוא מתייחס לבנימין נתניהו כראש הממשלה בפועל.

לוינסון טען כי מדובר היה בפרסום סאטירי המוגן בחופש הביטוי וכי בית המשפט שגה בהחלטתו. "אני חושב שפסק הדין הוא פגיעה בחופש הביטוי, ועל כן ביקשתי מבא כוחי לערער עליו למחוזי", כתב.

בהמשך הפוסט חשף כי ההליך המשפטי כבר גבה ממנו הוצאות כספיות משמעותיות. "שילמתי מכיסי את עלויות המשפט הזה, שיחד עם פסק הדין והערעור מצטברים לסכום נכבד. אני לא אוליגרך כמו מירלשווילי, וזה כבר מתחיל להיות כבד", כתב.

בסיום דבריו פנה לעוקביו בבקשת סיוע כספי למימון המשך ההליך המשפטי. "אם יש פה עוד מישהו שחושב שזה חשוב, אשמח אם ישלח לי בביט תרומה לצמצום ההוצאות - כמה שכל אחד יכול", כתב וצירף את מספר הטלפון שלו להעברת תרומות.

על פי פסק הדין, ללוינסון עומדת הזכות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 60 ימים.