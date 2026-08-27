המאבק סביב גיוס בני הישיבות מקבל בימים אלה ממד נוסף - הפעם בזירה הכלכלית. בציבור החרדי מוקם מיזם חדש בשם "כלא 1000", שמטרתו להעניק סיוע כספי למשפחותיהם של אברכים ובחורי ישיבות שייעצרו בעקבות סירובם לשתף פעולה עם הליכי הגיוס לצה"ל.

לפי יוזמי המיזם, הפרויקט יפעל תחת פיקוח רבני, כאשר ועדת דיינים תקבע את הקריטריונים לזכאות ותכריע בכל מקרה שיובא בפניה.

על פי מתווה הפעילות, כל בן תורה שייעצר בנסיבות המזכות יקבל מענק של 1,000 שקלים עבור כל יממת מעצר, במטרה להקל על הנטל הכלכלי המוטל על משפחתו בתקופת המעצר.

במיזם מסבירים כי הכספים מיועדים לכיסוי הוצאות הנלוות למעצר, ובהן ייעוץ משפטי, נסיעות וביקורי בני משפחה, לצד פיצוי מסוים על אובדן ימי עבודה של קרובי המשפחה המלווים את העצור.

עם זאת, בארגון מבהירים כי לא כל מעצר יזכה לסיוע. על פי הכללים שנקבעו, המענקים יוענקו רק במקרים של מעצרי פתע, בעוד שמי שייעצר לאחר שהתייצב מיוזמתו בלשכת גיוס, בתחנת משטרה או במהלך ניסיון יציאה מהארץ דרך מעברי גבול או שדות תעופה - לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה הכספית.

היוזמה מגיעה על רקע החרפת המאבק סביב סוגיית גיוס החרדים, ובצל מעצריהם של בני ישיבות המסרבים להתייצב להליכי הגיוס, כאשר כעת מבקשים יוזמי המיזם להעניק למשפחותיהם גב כלכלי בתקופת ההתמודדות.