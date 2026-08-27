עמית סגל בשיחה על הבחירות עם אילנה דיין ומיכאל שמש בגלי צה״ל

חודשיים לפני הבחירות, נראה כי הדאגה המרכזית בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו אינה רק מספר המנדטים בסקרים, אלא בעיקר הופעתו של שחקן חדש בגוש הימין - האלוף (במיל') עופר וינטר.

בשיחה עם אילנה דיין בגלי צה"ל התייחסו הפרשנים הפוליטיים עמית סגל (חדשות 12) ומיכאל שמש (חדשות 13) לדיווחים שלפיהם נתניהו אמר בשיחות סגורות כי "ברחו לנו עשרה מנדטים", אך סגל העריך כי בליכוד אינם שותפים לפסימיות הזו.

"אני לא חושב שזו הערכת המצב הבולטת בליכוד", אמר סגל. "להבנתי, גם הסקרים הפנימיים של הליכוד מציגים תמונה אופטימית יותר. יכול להיות שהאמירה נועדה להמריץ את הפעילים, אבל היא לא משקפת את התחושה האמיתית במפלגה".

לדבריו, אפילו בליכוד סבורים שהסקרים הפנימיים מחמיאים יותר למפלגה מאשר הסקרים המתפרסמים בתקשורת, ולכן קשה להסביר את המסר הפסימי שיוחס לנתניהו.

אלא שלדברי שני הפרשנים, הסיפור האמיתי הוא עופר וינטר. מיכאל שמש העריך כי נתניהו מבין שהוא ניצב מול שחקן שאינו מתנהל כמו שותפיו הפוליטיים בעבר.

"הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שעופר וינטר הוא לא פוליטיקאי ממושמע", אמר. "הכי מטרידות אותו שתי הצהרות: שווינטר מתנגד לאיחודים עם מי שהיו בשלטון ב-7 באוקטובר, ובעיקר העובדה שהוא לא אומר שנתניהו צריך לעמוד בראש הממשלה".

לדבריו, "זו כמעט קריאת תיגר על המנהיגות של נתניהו בתוך גוש הימין". גם סגל סבור שהבעיה מבחינת נתניהו אינה עצם קיומה של מפלגה נוספת בימין, אלא העובדה שווינטר אינו נתפס כמי שכפוף למנהיגותו.

"מה שייחד את גוש נתניהו במשך שנים היה שיש בו מנהיג אחד וכולם כפופים אליו", אמר. "וינטר משנה את כללי המשחק. הוא אפילו לא אומר את השם 'נתניהו'. הוא בעצם אומר: אני אולי אתמוך בו, אבל אני לא עובד אצלו".

לדבריו, גם אם וינטר יתחייב להמליץ על נתניהו לאחר הבחירות, החשש בליכוד לא ייעלם. "הסיפור הוא לא אם הוא יהיה בגוש", הסביר סגל. "הסיפור הוא האם הוא נתון למרות ולהשפעה של נתניהו. כל עוד הוא לא אומר את זה במפורש, מבחינת נתניהו זו בעיה".

השניים העריכו כי עד לסגירת הרשימות צפויים עוד מהלכים פוליטיים משמעותיים. סגל סבור שנתניהו לא יצליח להביא לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, בעוד שמש העריך שח"כ חיליק טרופר לא יתמודד לבדו ובסופו של דבר יחבור למסגרת פוליטית אחרת.

בסיום השיחה התבקשו השניים גם להעריך מי תזכה במקום הריאלי האחרון בפריימריז של הליכוד - והסכימו פה אחד כי זו תהיה ח"כ אתי עטיה ולא השרה גילה גמליאל.