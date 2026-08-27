ד"ר מתי ארליכמן והרב ידידיה יעקב לוי צילום: באדיבות המצלם

המאבק להשבתו של ציר וולרשטיין לפעילות: הרופא הבכיר ד"ר מתי ארליכמן תושב הישוב בית אל מצטרף לקריאות לפתוח מחדש את הציר ומנמק זאת בהיבט האזרחי והביטחוני.

"הציר של בית אל-דולב, ציר ולרשטיין, שעבדתי על הפתיחה שלו לפני הרבה שנים הוא מאוד חשוב ביטחונית - גם לצבא וגם לאזרחים. כיום אני צריך לנסוע לבתי בדולב כמעט שעה. זו דרך מאוד יפה, אבל היא אורכת יותר מ-50 דקות במקום 12.

כמובן שפתיחת הציר צריכה להיעשות בצורה מושכלת, מאובטחת, בתיאום כל הגורמים. יש צורך ללחוץ על הגורמים המדיניים והצבאיים כדי שנוכל לפתוח את הציר לתועלת כל עם ישראל ובעיקר האזרחים שחיים באזור וכוחות הביטחון", הוסיף ארליכמן.

הרב יעקב ידידיה לוי, רב הישוב דולב, מצדד גם הוא בקריאה לפתיחת הציר. "אנחנו נמצאים בימים של תשובה. כמה תשובה ותיקון יש בכך שחוזרים לחבלי הארץ שלנו, מיישבים אותם, נוסעים בהם ופועלים למענה. אני רוצה לברך את כל הפועלים, המסייעים, היוזמים למען יישובה של הארץ".

מדובר בכביש המחבר בין אזור בית אל ועפרה לבין גוש דולב-טלמונים ומערב בנימין, שסגירתו לפני שנים יצרה נתק תחבורתי משמעותי והאריכה את זמני הנסיעה בין יישובי בנימין באופן דרמטי.

מדידות שביצעו בשטח מלמדות כי פתיחת הציר תקצר את הדרך בכ-60 אחוזים. לדבריהם, נסיעה מדולב לכיוון מחסום פוקוס נמשכה כ-13 וחצי דקות בלבד, בעוד שכיום נאלצים הנהגים לבצע עיקוף ממושך דרך כבישים אחרים.