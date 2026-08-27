לאחר שנחשף הקשר בין "קפה בסמטה" בירושלים לבין פעילות להמרת דת, הודיעה הפועל ירושלים על ביטול מיידי של התמיכה והפרסום שהתכוונה להעניק לבית הקפה.

ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי המקום, שסביבו התעוררה בחודשים האחרונים מחאה ציבורית נרחבת, קשור למערך שלטענת ארגון "יד לאחים" נועד לפנות לקהל הרחב באמצעות פעילות במרחבים אזרחיים ויומיומיים.

בעקבות החלטת הפועל ירושלים שיגרו ראשי "יד לאחים" מכתב הערכה רשמי להנהלת הקבוצה, ובו בירכו אותה על חזרתה מהתמיכה במקום.

"ברצוננו להביע את הערכתנו העמוקה על החלטתכם לחזור בכם מהתמיכה בבית הקפה בירושלים, לאחר שהתברר כי מדובר בפרויקט של הארגון המיסיונרי 'יהודים למען ישוע'. צעד זה מעיד על רגישות ציבורית גבוהה, על אחריות כלפי הציבור ועל ההבנה של ההשלכות הרגישות והכואבות שיש לפעילות מיסיונרית מול הקהילה היהודית", כתבו.

עוד הוסיפו בארגון: "אנו מעריכים במיוחד את הכבוד שהפגנתם כלפי ערכי היהדות, המסורת והזהות היהודית, ואת נכונותכם לעמוד לצד שמירת מורשתו הרוחנית של עמנו. אנו מברכים על כך שהאמת נחשפה ועל ההחלטה הראויה לעמוד על המשמר בנושאים הרי גורל אלו, ומודים לכם על ההקשבה לקולות מהשטח ועל העמדה המכבדת את מסורת ישראל ואת צביונו היהודי של עמנו".

ב"יד לאחים" אומרים כי ממידע שאספו עולה ש"קפה בסמטה" הוא חלק מרשת בתי קפה הפועלת בערים נוספות ברחבי הארץ.

לטענת הארגון, מדובר בשיטת פעולה מתוכננת של גורמים מיסיונריים, המבקשים ליצור קשר עם אזרחים במרחבים יומיומיים ובכך לעקוף את ההתנגדות למקומות המזוהים בגלוי עם פעילות להמרת דת.

על רקע הדברים מנהלים ב"יד לאחים" מאבק נגד התופעה, הכולל פעילות הסברה לצד בחינת צעדים משפטיים. מטרת המהלך, לדבריהם, היא לחשוף את זהות מפעילי המקומות ולבלום את התרחבות הפעילות.