ממשיכים להפר את הפסקת האש. חיזבאללה שיגר הלילה (חמישי) שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון.

לוחמי צה"ל הפילו אחד מהרחפנים, ואבד מגע עם הרחפן השני. לא היו נפגעים לכוחותינו.

בתגובה החל צה"ל לתקוף מטרות חיזבאללה - ונמסר כי בין היתר הותקפו מחסני אמל"ח ותשתיות טרור.

אתמול דווח כי כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 השמידו במהלך השבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים בינהם: טילי נ"ט, טילי נ"מ, מטענים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב' ופצצות מרגמה.