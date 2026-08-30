חבר הכנסת משה סעדה מזהיר מפני פיצול מחנה הימין ערב הבחירות וטוען כי ריבוי המפלגות הקטנות עלול להוביל לאובדן השלטון, בדיוק כפי שלדבריו אירע בבחירות 1992.

בריאיון לערוץ 7 הוא קורא לבוחרי הימין להתאחד סביב המפלגות הגדולות ומזהיר מפני "דיוקי דיוקים" אידיאולוגיים שעלולים, לדבריו, להסתיים באסון פוליטי ולאומי.

"הרסיסים האלה ירסקו את הימין", אומר סעדה. "כשרואים כל כך הרבה מפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה, אי אפשר שלא להיזכר במה שקרה לפני יותר משלושים שנה".

כדי להמחיש את דבריו הוא חוזר לימיו כחייל בלבנון, בתקופה שקדמה לבחירות שבהן איבד יצחק שמיר את השלטון.

"היו אז אינספור דיונים למי להצביע. היו 'צומת', 'התחיה' ומפלגות נוספות שטענו ששמיר לא מספיק ימני. גם אצלנו בפלוגה היו ויכוחים אינסופיים על הניואנסים. בסוף 'התחיה' לא עברה את אחוז החסימה, שמיר הפסיד, ובמקומו קיבלנו את יצחק רבין ואת הסכמי אוסלו".

לדבריו, המחיר של אותה מערכת בחירות ממשיך ללוות את מדינת ישראל עד היום. "מתוך רצון לדייק ולהצביע רק למפלגה שהכי מתאימה לכל עמדה אישית, הפילו ממשלת ימין. קיבלנו את אסון אוסלו, שילמנו עליו בשפיכות דמים, קיבלנו רשות תומכת טרור, ובקצה של השרשרת הזו גם את טבח השבעה באוקטובר. הכול התחיל מאנשים שאמרו ששמיר לא מספיק ימני".

סעדה סבור שהאחריות למנוע הישנות של התרחיש מוטלת בראש ובראשונה על ציבור הבוחרים.

"כשנכנסים לקלפי, דיוקי הדיוקים כבר לא נכונים", הוא אומר. "בבחירות צריך לבחור במכנה המשותף. הממשלה הזאת עשתה ביהודה ושומרון דברים שלא נעשו מעולם - יותר ממאה יישובים, כ-160 חוות ומפעל התיישבותי חסר תקדים. לכן אני קורא לציבור להצביע לליכוד".

עם זאת, הוא מעריך כי גם לראש הממשלה בנימין נתניהו יהיה תפקיד מרכזי בגיבוש מחנה הימין, כפי שעשה בעבר.

"אני סומך על ראש הממשלה שיידע לחבר בין הרסיסים. כך היה גם בבחירות הקודמות. היו אז מפלגות נפרדות של עמיחי שיקלי, איילת שקד, נעם, וגם יוזמות נוספות. בסופו של דבר נתניהו חיבר בין הכוחות, יצר גוש אידיאולוגי מאוחד והביא לניצחון".

אף על פי כן, הוא מדגיש כי אסור לבוחרי הימין להמתין לרגע האחרון. "כשהמפלגות הקטנות יבינו שאין להן תמיכה מספקת, הן יעמדו בפני שתי אפשרויות - להתאחד או לפרוש. אם הן יתעקשו לרוץ לבדן, הן יישאו באחריות. לבנות לוקח שנים, אבל להרוס אפשר ברגע".

בהמשך הריאיון תקף סעדה בחריפות את האפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם רע"ם ועם היו"ר מנסור עבאס.

"הקול קול מנסור, והידיים ידי ארגוני הפשיעה והטרור", הוא אומר. "מי ששולט ברע"ם הם ארגוני פשיעה וטרור. בדיון חסוי בוועדה חשפתי שמנסור עבאס נפגש עם ראשי חמאס והג'יהאד האיסלאמי. על מה בדיוק הם דיברו שם? על ציונות? על התיישבות? יש חקירה שמתנהלת סביב הכספים שהועברו, ואסור לחזור למציאות שבה גורמים כאלה משפיעים על המשרד לביטחון לאומי".

את דבריו מסכם סעדה בקריאה ברורה למחנה הימין. "עזבו את דיוקי הדיוקים ותתמכו במפלגות הגדולות", הוא אומר. "לדעתי, הבחירה הנכונה היא בליכוד ובראש הממשלה, שהוכיח מנהיגות והוביל מהפך אסטרטגי מול אויבי ישראל - מאיראן ועד חמאס, מלבנון ועד סוריה. האלטרנטיבה היא ממשלת שמאל קיצונית, ואת זה אסור לאפשר".