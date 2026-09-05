לאורו של יהודה שרמן הי"ד | הקרב על שטחי A: האח השכול לא מוותר

דניאל שרמן, שנפצע בפיגוע בו נרצח אחיו יהודה שמואל הי"ד, משוחח עם ערוץ 7 מחוות 'שובה ישראל' שהקים, על הצורך בהגברת ההתיישבות באזורים הפתוחים בשטח A.

"את המקום הקמנו שותף שלי ואני. אנחנו קבוצה של חברים שלמדנו בחומש הרבה שנים וזה המקום אליו היינו מטיילים. בשלב מסויים פרצנו לכאן שביל. מי שפרץ אותו היה בניהו מלט הי"ד שנרצח בפיגוע קשה. זה היה ממש בנפשו. היינו עולים לכאן עם טנדר כל יום, לומדים ויורדים חזרה לישיבה. זה נמשך כמעט שנה ואז החלטנו שצריך לעלות שלב והקמנו שני אוהלים קטנים לגור בהם, הבאנו עדר כבשים והתחלנו לחיות כאן בשטח", משחזר שרמן.

הפעילות הייתה מתואמת לכל אורך הדרך עם הצבא והמועצה. "סגרנו את כל הפרטים עם המועצה. דיברנו עם הצבא, האלוף הגיע, ראה את המקום, הבין את החשיבות ואישר את המקום בגלל החשיבות האסטרטגית שלו".

התוצאה בשטח היא לא רק שמירה על אדמות מדינה אלא החזרת שטחים שהפלסטינים מנסים להשתלט עליהם. "עלינו לפה בגלל החשיבות והיום הכניסו את ההר עם אלף דונם של אדמות מדינה לצו השיפוט של חומש. במקום 300 דונם אדמות מדינה לחומש יש כעת 1,300 דונם".

דניאל חוזר אל הרגעים הקשים שבהם הותקף על ידי פורעים פלסטינים יחד עם אחיו. "באותה שבת, כחלק מהסיור שלנו, נסענו בשטחים שלנו כדי לראות שאף אחד לא יתקרב לחווה. הגיע טנדר ערבי מאחורינו, האיץ והתנגש בנו בעוצמה. עפנו מהריינג'ר שהתגלגל. אני רואה את ינודה בזווית העין, צועק לו והוא לא מגיב. תוך כמה שניות הגיעו אלינו ערבים וביצעו בנו לינץ'. זרקו אבנים וקיללו אותנו".

הוא מוסיף בכאב "תפסתי אותם כדי שלא יגיעו ליהודה אחי. צעקתי להם, הצבעתי עליו וצעקתי 'הוא מת', למרות שקיוויתי שהוא עדיין חי. המבוגרים שלהם נבהלו ניסו להרגיע את הצעירים. אחרי משא ומתן ארוך אני מצליח להוציא אחד מהערבים המבוגרים טלפון, מתקשר לאבא שלי, ואומר לו 'אבא, ערבי נכנס בנו, יהודה פצוע קשה מאוד אני גם פצוע ולא יודע מה המצב שלי. תקפיץ כוחות, אנחנו נמצאים דרומית לחווה'".

למרות הפציעה, הדבר המרכזי שהעסיק אותו, הוא להנציח את אחיו באמצעות הגברת ההתיישבות. "כשאני שוכב בחדר טראומה - עדיין לא יודע מה מצבי - אמרתי לאבא שלי שיביא לי את הטלפון ודקרתי לו כמה נקודות מסביב לחווה כדי שיעלו נקודות חדשות בשטחי A. התחילו להניע את המהלך הזה, יש נקודה אחת שכבר עלתה ועוד שתיים בדרך.

בעזרת השם כל מרחבי ארץ ישראל יחזרו לידינו. עם ישראל בא אחרינו ומצטרפים המונים לקריאה הזו. אנחנו מדברים על השטחים הפתוחים. יש שטחים עצומים שאפשר מחר בבוקר לשמור עליהם ולהחזיר אותם לידיים יהודיות", מציין שרמן.

הוא מצטרף לקריאה של מייסדי פורום "שבים הביתה", אביו יהושע שרמן ואליאב ליבי, שבנו דוד נפל במלחמה בעזה, להחלה מיידית של ריבונות ישראלית ולהתיישבות בשטחים הפתוחים בשטחי A.

"אחי הגיע לכאן ממש בלילה שעלינו - כדי לעזור לנו להקים את המקום - ופשוט נשאר עד הרגע האחרון. רואים כאן בצורה ברורה שתוכנית פיאד עובדת במלוא המרץ כדי לייצר תשתיות של מים, חשמל ואספלט על כל ההרים מסביב - ואם אנחנו לא נתעשת - מדינת פלסטין ממש כאן", מסכם שרמן.