ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מסרו בהודעה משותפת כי מדיניות ישראל בעזה לא השתנתה.

"אין כל הנחייה לפתיחת מעבר ארז לסחורות. מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה: לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה", נמסר מטעם השניים.

הם הגיבו לדיווחים לפיהם מערכת הביטחון נערכת לפתיחת מעבר ארז לסחורות בלבד. גורמים במערכת המדינית טענו מוקדם יותר כי המל"ל הורה למערכת הביטחון לקדם את המהלך, אך עדיין לא קבע מועד להוצאתו לפועל.

בדיווחים נטען כי נמסרו מספר סיבות שפתיחת המעבר עשויה להיות יעילה, ביניהן שיפור הבידוק הביטחוני של המשאיות וכן הפחתת תנועתן על כביש 232.