במערכת הביטחון נערכים בימים האחרונים לפתיחתו המחודשת של מעבר ארז להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, תאריך היעד שנקבע להיערכות הוא 1 בספטמבר, אולם ההחלטה הסופית עדיין טעונה את אישור הדרג המדיני.

ההיערכות נובעת, בין היתר, מלחץ אמריקני משמעותי המופעל על ישראל, ובכלל זה מצד המפקדה האמריקנית הפועלת מקריית גת. במסגרת הדרישות מבקשים האמריקנים להרחיב את נתיבי הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה.

לפי התוכנית המתגבשת, מעבר ארז ישמש למעבר סחורות בלבד, ולא למעבר בני אדם. המשמעות היא שחלק ממשאיות הסיוע ההומניטרי ייכנסו דרך מעבר ארז, בנוסף למעבר כרם שלום, כדי לאפשר הגעה ישירה של הסיוע גם לצפון רצועת עזה.

עם זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי מבחינה מבצעית אין צורך ממשי בפתיחת מעבר נוסף, שכן לטענתם כלל הסיוע ההומניטרי הנדרש כבר מועבר כיום דרך מעבר כרם שלום. לדבריהם, ההיערכות לפתיחת מעבר ארז נועדה בעיקר לתת מענה ללחץ שמפעילה ארצות הברית על ישראל להרחיב את נתיבי הסיוע לרצועה.