ראטקו מלאדיץ', מפקד צבא הסרבים של בוסניה שנודע ברחבי העולם בכינוי "הקצב מסרברניצה" ונחשב לאחד מפושעי המלחמה הידועים ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, הלך לעולמו בגיל 83 בעת שריצה מאסר עולם במתקן המעצר של האו"ם בהאג.

מלאדיץ' עמד בראש צבא הסרבים של בוסניה במהלך מלחמת בוסניה בשנים 1992-1995, והיה מהאחראים המרכזיים לטבח סרברניצה ביולי 1995 - שבו נרצחו יותר מ־8,000 גברים ונערים מוסלמים בתוך ימים ספורים, במה שהוכר על ידי בתי הדין הבינלאומיים כרצח העם החמור ביותר שבוצע באירופה מאז השואה. הוא הורשע גם בפשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ובניהול מסע טיהור אתני נגד מוסלמים וקרואטים במהלך המלחמה.

לאחר תום המלחמה הצליח מלאדיץ' להימלט במשך 16 שנים, בעודו מבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי ליוגוסלביה לשעבר. הוא נעצר בסרביה בשנת 2011, הוסגר להאג, ובשנת 2017 נידון למאסר עולם. בשנת 2021 נדחה ערעורו והעונש הפך לחלוט.

בשנים האחרונות הידרדר מצבו הרפואי לאחר שסבל ממספר אירועי שבץ והתקפי לב. בני משפחתו ביקשו שוב ושוב לשחררו מטעמים הומניטריים כדי שיוכל לקבל טיפול בסרביה, אך בקשותיהם נדחו על ידי בית המשפט, שקבע כי הוא מקבל טיפול רפואי הולם במתקן הכליאה של האו"ם.