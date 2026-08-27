שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (חמישי) כי האולטימטום שהציבה ישראל בעקבות שיגור בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב הסתיים.

את הדברים אמר במהלך הערכת מצב עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

"האולטימטום שהצבנו בעקבות שיגור בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב הסתיים", אמר כ"ץ. לדבריו, ישראל תתייחס מעתה לכל שיגור כאל "פעולת טרור לכל דבר".

שר הביטחון הזהיר כי כל אירוע נוסף ייענה בתגובה רחבה. "מעתה, כל שיגור ייענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, המארגנים והמבצעים, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם", אמר.

כ"ץ הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהנחייתו, צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים נגד מוקדי השיגור. לדבריו, צעדים אלה עשויים לכלול גם פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם יתבצעו שיגורים.

"צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם יתבצעו שיגורים, כדי לטפל במוקדי הטרור", אמר שר הביטחון.

בסיום דבריו הבהיר כ"ץ כי ישראל לא תאפשר חזרה לשיטות שאפיינו את התקופה שקדמה ל-7 באוקטובר. "לא נאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לחזור לשיטות ההרגלה והאיומים על יישובי הדרום כפי שאירעו לפני ה-7 באוקטובר, ומי שיעשה כך - ישלם מחיר כבד".