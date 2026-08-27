קמפיין חוות הל"ה - RiniRanch - לכבודה של ריני - עברית

בשבעה באוקטובר, בשעה שאורי זגדון נלחם בקרבות בבארי, אחותו הקטנה רינת (ריני) בילתה ונרצחה בפסטיבל הנובה. רינת, בתם של מוריאל ומחולה, גדלה עם משפחתה בישוב אלעזר שבגוש עציון.

בתוך שעות ספורות השתנו חייו מן הקצה אל הקצה: רינת נרצחה, חברים יקרים נפלו, ומשהו נסדק בתוכו פנימה.

אבל מתוך השבר הזה צמחה בחירה. לא לשקוע רק בכאב, אלא לקום, לבנות ולהמשיך את האור שהיה של רינת ושאר החברים בעולם.

לחצו כאן וקחו חלק בהקמת חוות הל"ה לזכרה של ריני זגדון הי"ד

כך נולדה חוות הל"ה - RiniRanch: חווה חקלאית על קו התפר בין גוש עציון לעמק האלה, שהקימו אורי וארוסתו טוהר דביר. חווה הנושאת את שמה ואת רוחה של רינת, ומבקשת להפוך את הגעגוע למעשה חי של חקלאות, התיישבות, חינוך ואהבת הארץ.

להקים מפעל חיים

כל מי שהכיר את רינת מספר על בחורה שאי אפשר היה להישאר אדישים כלפיה ובסביבתה: תלתלים מלאי חיים, חיוך רחב, צחוק מתגלגל וקול מיוחד שנגע בלב, עם אהבה גדולה לאדם ולטבע.

רינת הייתה מוקפת במעגלים רבים של חברים, שונים ומגוונים. הייתה בה יכולת נדירה לפנות מקום לכל אדם, לראות מעבר למראה החיצוני ולא לשפוט.

המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד ממנה. כמעט כל משפט שנאמר לידה הזכיר לה שיר, והיא מיד התחילה לשיר. היא ניגנה בגיטרה, הסתובבה איתה גם במהלך הטיול שלה בחו"ל וחלמה להתפתח בתחום השירה והמוזיקה.

בערב שמחת תורה תשפ"ד הגיעה רינת לפסטיבל הנובה סמוך לקיבוץ רעים. בבוקר השבעה באוקטובר, לדאבון הלב, עם מתקפת המחבלים על מתחם המסיבה ועל יישובי העוטף, היא נרצחה. בת 23 היתה במותה.

באותן שעות ממש אורי, אחיה, לחם בבארי. הוא יצא להגן על תושבים ועל הארץ, מבלי לדעת שבאותו יום הוא מאבד את אחותו הקטנה. לצד רינת איבד גם חברים לוחמים - אנשים שאיתם חלק דרך, שליחות ואמונה.

אורי גדל בגוש עציון ועסק במשך חייו בחקלאות ובמלאכה. טוהר גדלה בכפר חקלאי באזור באר שבע, חיה מספר שנים בחו"ל וחזרה לישראל מתוך רצון להיות חלק מעשייה משמעותית. יחד הם החליטו להקים חווה.

להקים מפעל חיים. מקום שבו הזיכרון מקבל משמעות וצורה דרך הידיים: בבנייה, בנטיעה, בטיפול בבעלי החיים ובעבודה יומיומית באדמה.

מקום שמבקש לא רק לספר מי הייתה רינת, אלא להמשיך בעולם את הדברים שאפיינו אותה - אהבת אדם, אהבת טבע, שמחה, קבלה, חיבור ועשייה.

כך עלתה לקרקע בגוש עציון חוות הל"ה - RiniRanch.

השם מחבר בין שני סיפורים של גבורה והמשכיות. RiniRanch נושאת את שמה של רינת. "חוות הל"ה" מחזירה אל 35 לוחמי מחלקת הל"ה, שיצאו במלחמת העצמאות לתגבר את גוש עציון הנצור ונפלו בדרכם.

החווה מוקמת באזור מעבר הל"ה, על קו התפר, במקום שבו ההיסטוריה, האדמה והמאבק על החיים בארץ נפגשים.

לחצו כאן וקחו חלק בהקמת חוות הל"ה לזכרה של ריני זגדון הי"ד

לצד ריני וגיבורי הל"ה, החווה נושאת גם את זכר חבריו הלוחמים של אורי, שנפלו בהגנת הארץ. היא מחברת בין חלוצי תש"ח ללוחמי הדור הזה - בין מי שיצאו להגן על גוש עציון בראשית ימי המדינה לבין מי שקמו להגן על יישובי הדרום בשבעה באוקטובר.

חוות הל"ה היא חווה חקלאית לגידול בקר במרעה ולגידולי שדה. היא מבקשת לעבד את הקרקע, לשמור על המרחב ולבסס נוכחות חקלאית קבועה באזור.

החלום הופך למציאות

לפני כחודש וחצי עלו אורי וטוהר לקרקע והחלו, בעזרת שותפים ומתנדבים, להכשיר את השטח ולבנות את התשתיות הראשונות. החלום הופך למציאות.

החקלאות בחווה היא שפה של שייכות. דרך להעמיק שורשים, לשמור על האדמה ולהכריז באמצעות המעשים: אנחנו כאן, ואנחנו ממשיכים לבנות.

אבל החלום של אורי וטוהר גדול יותר ממשק חקלאי. הם רוצים להפוך את החווה לבית של עשייה עבור צעירים ובני נוער - מקום שבו יוכלו לעבוד, לבנות, ליצור ולהתחבר לאדמה. מקום שבו אנשים מרקעים שונים ייפגשו לא סביב ויכוחים או סיסמאות, אלא סביב עבודה משותפת.

"אחדות של העם מתוך עשייה", מגדיר זאת אורי. לא אחדות שנשארת במילים, אלא כזו שנוצרת כשעובדים יחד, מזיעים יחד ובונים יחד משהו גדול יותר מעצמנו.

מתוך הכאב הפרטי של משפחת זגדון צומחת יצירה ששייכת לציבור כולו. החווה מספרת שאפשר לזכור גם באמצעות חיים, להגיב להרס באמצעות בנייה ולהפוך את הגעגוע לכוח שמניע קדימה.

כדי לבסס את החווה, לפתח את המשק, להרחיב את עדר הבקר, להקים את התשתיות ולהגשים בהמשך גם את החזון החינוכי, יצאו אורי וטוהר לקמפיין גיוס המונים.

הם מזמינים את הציבור להיות שותפים, להצטרף לבניית מקום שמחבר בין זיכרון לעתיד, בין אדם לאדמה ובין חלקים שונים בעם.

חוות הל"ה היא הסיפור של רינת, אבל היא גם סיפור רחב יותר על עם שבוחר שוב ושוב לקום. על דור שמסרב לתת לאובדן להיות המילה האחרונה. על הבחירה לענות לרוע בחיים, להרס בבנייה ולכאב באהבה גדולה יותר לאדם, לאדמה ולארץ. מתוך רגבי האדמה של גוש עציון, במקום שבו נפגשים זיכרון, גבורה ותקווה, האור של רינת ממשיך לצמוח.

לחצו כאן וקחו חלק בהקמת חוות הל"ה לזכרה של ריני זגדון הי"ד

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה