דדי ברנע: "להסלים את הפעולות נגד המשטר האיראני עד לנפילתו - והוא ייפול" (צילום: אבי מזרחי)

ראש המוסד היוצא דדי ברנע קרא הערב (חמישי) להגביר את הפעילות הכלכלית, המדינית והמבצעית נגד המשטר באיראן עד לנפילתו.

את הדברים אמר במהלך טקס בעיריית ירושלים, שבו העניק לו ראש העיר משה ליאון אות הוקרה בשם מועצת העיר ותושבי הבירה.

בהתייחסו למדיניות כלפי טהרן אמר ברנע כי הסנקציות שהוטלו עליה אינן סוף הדרך, "הנשיא טראמפ מבין היטב שאסור להותיר את המשטר האיראני הקיצוני על כנו. ההחלטה על הטלת סנקציות קשות ביותר על איראן היא החלטה נכונה ומבורכת. אך הסנקציות הן רק שלב נוסף".

ברנע הוסיף, "לא יהיה מנוס, להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו, והוא ייפול". לדבריו, האזרחים האיראנים מייחלים לנפילת המשטר וגם העולם המערבי מעוניין בכך, כאשר לדבריו ארצות הברית וישראל ניצבות בראש המאמץ.

ראש המוסד היוצא טען כי בשנים האחרונות חל שינוי ביחס הבינלאומי לאיום הנשקף מאיראן: "עד לפני מלחמת 'שאגת הארי' חשנו שאיראן היא בעיה של מדינת ישראל, שרק אנחנו נפעל ונקריב כדי להתמודד עם האיום. היום לכל העולם ברור שהסוגיה האיראנית איננה בעיה שלנו בלבד".

לדבריו, בעולם מבינים כיום כי האיום האיראני עלול להגיע למדינות נוספות, באמצעות טילים בליסטיים, טרור או פיתוח נשק גרעיני. ברנע התייחס גם למצבה הכולל של ישראל וטען כי למרות הטלטלות שעברה המדינה, חל שיפור במצבה האסטרטגי, "מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל כיום טוב לאין שיעור ממצבנו ערב הטבח הנורא של השבעה באוקטובר. שינינו את המשוואה".

בהמשך התייחס ברנע גם לזירה הצפונית ואמר כי חיזבאללה עדיין מהווה איום ומנסה לפגוע בישראל, אך מצבו השתנה. "זה כבר לא אותו ארגון טרור מאיים שהכרנו. אמות הסיפון שלו ספגו מכות אנושות", אמר.

גם בנוגע לרצועת עזה טען ברנע כי יכולות חמאס השתנו באופן משמעותי: "חמאס תמיד ינסה להשתקם ולזקוף ראש, אך זה כבר לא אותו חמאס שיוצא ל'סבבי לחימה' מול מדינת ישראל. חמאס כצבא מאורגן ומאיים כבר אינו קיים במתכונתו הקודמת".

ברנע שיבח את שיתוף הפעולה בין המוסד לצה"ל והגדיר אותו כעמוק וחסר תקדים. לדבריו, ההישגים של המוסד בשנים האחרונות הם תוצאה של עבודה משותפת עם הצבא, "כתף אל כתף, בחדרי המודיעין ובשדות המבצעים הכי מורכבים ומסוכנים, פעלנו יחד כאגרוף אחד, מלוכד וקטלני, במטרה להגן על הבית".

ראש המוסד היוצא הקדיש חלק מדבריו גם ללכידות בחברה הישראלית. הוא אמר כי יכולתם של גופי הביטחון לנצח נשענת על החוסן הלאומי, וקרא לסובלנות, להקשבה ולכיבוד השונה, "המגוון הוא כוחנו, ולא חולשתנו".

ברנע, שהצטרף למוסד בשנת 1996 ושירת בארגון כ-30 שנה, סיים את כהונתו כראש המוסד בתחילת יוני 2026 לאחר כחמש שנים בתפקיד. במהלך הטקס הבהיר כי מבחינתו אות ההוקרה שהוענק לו אינו אישי אלא שייך לעובדי הארגון.

"השם שלי אולי מתנוסס על תעודת ההוקרה הזו, אך אני רוצה להדגיש בצורה הברורה ביותר: האות הזה אינו שייך לי", אמר. "אני מקבל אותו כאן הערב בשמם של כל עובדי ועובדות המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המסורים והאמיצים. הם הגיבורים האלמונים של העם הזה".

ראש העיר ירושלים משה ליאון הודה לברנע על שנות שירותו ואמר כי נשא באחריות כבדה הרחק מעין הציבור. "קיבלת החלטות הרות גורל ברגעים מתוחים מאין כמותם, נטלת סיכונים עצומים והצבת חומת מגן בצורה, אשר בלמה איומים קיומיים והבטיחה את שלומם ועתידם של כלל תושבי ישראל", אמר ליאון.

ברנע מצדו שיבח את ליאון על פעילותו בירושלים והתייחס לפיתוח התשתיות, הבינוי, התעסוקה וההייטק בעיר. לדבריו, מעבר לפיתוח הפיזי, הוא התרשם מהאופן שבו ראש העיר פועל מול המגזרים והגוונים השונים בבירה.