הרב ד"ר יצחק אלפסי, מחוקרי החסידות הבולטים בדורות האחרונים ומחברם של כ-90 ספרים וחיבורים על תנועת החסידות וגדוליה, הלך לעולמו בגיל 97.

אלפסי, יקיר העיר תל אביב-יפו, הותיר אחריו מפעל ספרותי ומחקרי רחב היקף, שבמשך עשרות שנים הנגיש לקהל הרחב את תולדות החסידות, אדמו"ריה והשושלות השונות.

בני משפחתו הודיעו הערב (חמישי) על פטירתו. הלווייתו תתקיים מחר, יום שישי, בשעה 11:00 בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

הרב זאביק הראל ספד לאלפסי ותיאר בדבריו את תרומתו הייחודית להנחלת מורשתם של גדולי החסידות לדור הנוכחי.

"אני רואה בעיני רוחי איך בהיכל החסידות בישיבה של מעלה דופקים על השולחן, וגדולי האדמו"רים, מהבעש"ט דרך הענפים השונים של החסידויות, יוצאים לקבל את מי שהנגיש את מורשתם ותולדותיהם בכזאת חביבות לדורנו", כתב הרב הראל.

הרב הראל סיפר כי ספריו של אלפסי ליוו אותו באופן אישי כבר משנות ילדותו. "כתשעים חיבורים השאיר אחריו ד"ר אלפסי. גדלתי על ספריו וקראתי אותם בשקיקה", כתב.

מעבר להיקפו יוצא הדופן של מפעל הכתיבה, כוחו המיוחד של אלפסי היה ביכולת להציג לקורא דמויות גדולות ומורכבות באמצעות מילים מעטות ומדויקות. "עד היום אני לא מפסיק להתפעל מהיכולת שלו באנציקלופדיות הביוגרפיות שחיבר על גדולי החסידות, איך הצליח במשפטים קצרים וספורים לשרטט את קווי המתאר של דמויות כל כך גדולות", ספד הרב הראל. "זו אומנות גדולה ויכולת לחדור לאישיות, לדלות ולהנגיש את נקודות העומק".

הרב צוריאל חלמיש הצטרף לדברי ההספד והדגיש את ממדי מפעלו המחקרי של אלפסי, שנעשה ברובו בתקופה שבה הכלים הטכנולוגיים הזמינים כיום לחוקרים כלל לא היו קיימים. "נפטר ר' יצחק אלפסי, בן 97 היה", כתב הרב חלמיש. "חוקר החסידות המופלא, אמן המבע התמציתי, שפרויקט חייו כלל 90 ספרים מגוונים על תנועת החסידות".

הרב חלמיש עמד במיוחד על העובדה שמפעלו העצום של אלפסי נבנה "טרם עידן המחשבים ומאגרי המידע" - תקופה שבה איסוף החומרים, איתור המקורות, ההצלבה בין עדויות ובניית מאגר ביוגרפי רחב כל כך דרשו עבודת מחקר ממושכת בדרכים המסורתיות.

את דבריו חתם הרב חלמיש במילים: "איש חד-פעמי, מעורר השראה ופליאה. תהיה נפשו צרורה עם ה' אלוהיו".