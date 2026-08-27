ישיבת אביתר חוגגים צילום: באדיבות המצלם

בישיבת אביתר ציינו בחגיגות ובריקודים את "יום הביפרים", והרב חנניה רכל נשא דברים בפני התלמידים לרגל האירוע. בדבריו קשר הרב בין גבורתם של הלוחמים לבין המהלכים הצבאיים שהגיעו בהמשך.

הרב רכל אמר כי ביום זה חלחלה גבורתם של הלוחמים, הנופלים, הפצועים ומשפחותיהם עד להנהגה ולמקבלי ההחלטות. לדבריו, אותה גבורה עמדה ברקע לשורת המהלכים הצבאיים שבאו לאחר מכן.

בין המהלכים שמנה הרב רכל היו חיסול צמרת חיזבאללה והעומד בראשה ומבצע חיצי הצפון. את מטרת המבצע תיאר כ"טיהור וכיבוש גבול לבנון", שלדבריו היה ערוך וגדוש בטילים ובנשק "מעל ומעבר לכל ההערכות".

בהמשך התייחס הרב רכל גם להשמדת צבא סוריה, לחיסול צמרת ההנהגה האיראנית ורוב הטילים הבליסטיים, וכן לצמרת הנהגת החות'ים. את תוצאות המהלכים תיאר במילים, "ונפל פחד ואימה על כל שונאינו ומבקשי רעתנו".

הרב רכל חתם את דבריו בהודיה על האירועים שאותם מנה. "יודו לד' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", אמר.