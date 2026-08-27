קומי אורי - החזן והזמר יעקב שמידוב.

החזן והזמר יעקב שמידוב פרסם היום (חמישי) את "קומי אורי", לחן שהמתין במשך שנים במגרה. השיר מבוסס על מילות הנחמה של הנביא ישעיהו שייקראו השבת בבתי הכנסת, "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עלייך זרח".

שמידוב סיפר כי הלחן נכתב כבר לפני שנים, אך רק כעת הגיע להקלטה. לדבריו, במשך כל אותה תקופה השיר "היה מונח אצלי במגרה", והוא שאל את עצמו, "מתי יבוא בידי ואקליטנו".

השנה, בתקופת "שבע דנחמתא" ולקראת קריאת הפטרת "כי תבוא", החליט שמידוב להקליט את הלחן ולהוציאו לאור.

הוא הסביר כי ביקש באמצעות השיר "לנסות בכוחי הדל להעלות את מורל עם ישראל בשיר חדש ממילות הנחמה של הנביא ישעיהו".

השיר נשען על פסוקי הנחמה מספר ישעיהו ומצטרף ליצירתו של שמידוב כחזן וכזמר. עם פרסום הלחן כתב, "יה"ר שנזכה ונראה בנחמת ציון ובבניין ביהמ"ק בב"א".