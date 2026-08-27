ניגון של שתיקה – חיים גולד

הזמר, המלחין והיוצר חיים גולד משחרר אלבום EP חדש בשם "ניגון של שתיקה", המשלב לחנים חדשים, טקסטים מן המקורות וניגון חסידי בעיבוד מחודש. האלבום כולל חמישה שירים.

בין השירים באלבום נמצא "כשאני שמח", העוסק בשמחה, ביטחון ואמונה, ולצדו "מנגינה חדשה", שנכתב סביב ההתמודדות עם תקופות מורכבות והאפשרות להפוך את החוויות שעובר האדם לתפילה וליצירה חדשה.

שיר הנושא, "ניגון של שתיקה", עוסק בהתמודדות עם שאלות שנותרות ללא מענה ובחיפוש אחר תקווה ואמונה גם בתקופות של חוסר ודאות.

אחד מגרעיני הלחנים בפרויקט נולד, לדברי אנשי ההפקה, בלילה שלפני ראש השנה והמשיך להתפתח לאורך העבודה על האלבום.

שיר נוסף באלבום הוא "נפשי חמדה", המבוסס על המילים מתוך "אנעים זמירות", ובהן "כי אליך נפשי תערוג, נפשי חמדה בצל ידך".

את רשימת השירים משלים "ניגון רחמים רבים", ניגון נשמה המיוחס לרבי מיכל מזלוטשוב. באלבום החדש מקבל הניגון החסידי עיבוד מחודש, לצד ארבע היצירות הנוספות.