מועצת העיר ירושלים אישרה אמש (חמישי) את מינויו של חבר המועצה עופר איובי לתפקיד סגן ראש העיר ירושלים.

במסגרת תפקידו החדש ישמש איובי כמחזיק תיק המינהלים הקהילתיים ותיק הבריאות, מטעם סיעת “ירושלים אחת בראשות משה ליאון".

איובי, הפועל בזירה הציבורית בירושלים מזה כ-17 שנים, החל את דרכו כפעיל ציבור בשכונת גילה ובהמשך כיהן כיו"ר המינהל הקהילתי בשכונה. בשנת 2018 הצטרף לרשימתו של ליאון שימש כיועצו הבכיר עד כה וכעת נכנס לשמש כחבר מועצת העיר וכסגן ראש העיר.

בדברים שנשא במועצת העיר, אמר איובי: “יש רגעים שבהם הדרך שעשית מתחברת לרגע אחד מרגש במיוחד. עבורי, זה הרגע הזה. לפני כ-17 שנים יצאתי לדרך כפעיל ציבור בשכונת גילה, הבית שלי. לא חיפשתי תפקיד או תואר. רציתי דבר אחד: להיות שם בשביל התושבים, להקשיב, לעזור, לפתור בעיות ולשפר את המקום שאני כל כך אוהב ומחובר אליו".

איובי הוסיף: “ירושלים היא לא רק העיר שבה אני חי. ירושלים היא חלק ממני, היא בנשמתי. אני זוכה לשרת אותה מדם ליבי בכל יום, וכך אמשיך לעשות גם בתפקידי החדש, למען כל שכונות העיר, הקהילות והתושבים. אני מקבל היום את התפקיד בהתרגשות גדולה, ובעיקר בתחושת אחריות ושליחות".

הוא הודה איובי לראש העיר משה ליאון על האמון שנתן בו, לחבריו לדרך ולבני משפחתו וסיכם: “תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לשרת את ירושלים, ותודה לכל השותפים הפועלים למען ירושלים והצלחתה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".