סקר שערך מכון "לזר מחקרים" והתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מעלה כי התמודדותו של עופר וינטר ומפלגת "עמך ישראל" מורידה את גוש הימין לשפל של 48 מנדטים.

על פי הנתונים לו היו הבחירות נערכות כיום מפלגת "ישר!" היתה זוכה ב-25 מנדטים, הליכוד ב-20, מפגלת "ביחד" של בנט ולפיד ב-15 והדמוקרטים ב-10.

ישראל ביתנו מגיעה בסקר ל-9 מושבים, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, איחוד חד"ש, תע"ל ובל"ד 8, ש"ס 7, עמך ישראל בראשות וינטר 5 ורע"ם 5.

המהלך של וינטר גם מותיר, על פי הנתונים, את מפלגת הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה. לצד זאת אף אחד מהמפלגות המוגדרות "מפלגות הגוש השלישי" לא עוברת את אחוז החסימה, וביחד עם הציונות הדתית ישנם כ-8% מהקולות - השווים ל-10 מנדטים בקירוב, שיורדים לטימיון.

גוש הימין מקבל 48 מנדטים עם וינטר ו-43 בלעדיו. גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-59 מושבים והמפלגות הערביות מתחזקות ל-13.