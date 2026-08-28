פסח קרישבסקי, שהיה מוכר בירושלים בכינוי "הפויקער הירושלמי", הלך לעולמו בגיל 90. במשך עשרות שנים שימש כמתופף בחתונות ובשמחות והפך לדמות מוכרת בציבור הירושלמי.

קרישבסקי השתתף לאורך השנים באירועים, חתונות וטישים בבירה, כשהוא מנגן בתוף שהיה מזוהה עמו. הוא היה נשוי לחיה ברכה קרישבסקי, בתו של הרב חיים רובינפיין, שהלכה לעולמה לפני מספר שנים.

לפני עשור נפצע קרישבסקי באורח קשה בפיגוע דריסה ברחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה בירושלים. הוא עמד בתחנת אוטובוס לצד בן דודו, הרב ישעיהו עקיבא קרישבסקי, שנרצח בפיגוע.

המחבל דרס את השניים ולאחר מכן יצא מהרכב כשהוא חמוש בסכין ותקף אותם. פסח קרישבסקי נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים הדסה עין כרם, שם אושפז ועבר תקופת החלמה ושיקום.

לאחר ששוחרר מבית החולים שב קרישבסקי לזירת הפיגוע ברחוב מלכי ישראל, כשהוא מלווה בבני משפחתו ובמכריו. במקום בירך את ברכת "שעשה לי נס במקום הזה".

בהמשך שב קרישבסקי להשתתף בשמחות ולנגן בתוף שאיתו היה מזוהה במשך שנים. גם בגיל מבוגר המשיך להשתתף באירועים משפחתיים.

במהלך חייו שכל קרישבסקי שניים מילדיו: בתו חוה סערל יהודית שטרן ובנו חיים שלום קרישבסקי, מחסידי רחמסטריווקא. הוא הותיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים.