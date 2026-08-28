האזרח האירי בן ה-60 שתועד מאיים על זוג תיירים יהודים מאוסטרליה בסופרמרקט בדרום צרפת נעצר בידי הרשויות. הוא הודה במעשים, שוחרר תחת פיקוח שיפוטי וצפוי לעמוד לדין בחודש אוקטובר.

האזרח האירי, שהציג את עצמו בפני בני הזוג כ"פאדי (Paddy) מאירלנד", נעצר בעקבות העימות שהתרחש בהיפרמרקט בלה פונטה, סמוך לאביניון.

בתיעוד מהאירוע נראה עימות חריף בין האיש לבין בני הזוג היהודים, שבמהלכו השמיע כלפיהם איומים.

לפי עדותה של האישה, השיחה בין הצדדים החלה סביב נושא הכדורגל ובהמשך עברה לעסוק בישראל ובמדיניותה של אירלנד כלפיה. לדבריה, במהלך העימות השמיע החשוד גם אמירה שלפיה הוא מצטער שהיטלר "לא סיים את העבודה". אמירה זו אינה נשמעת בבירור בתיעוד שפורסם ולכן מיוחסת לעדות בני הזוג.

לאחר חקירת האירוע הצליחו הרשויות בצרפת לאתר את החשוד. הוא נעצר ביום רביעי והובא בפני הרשויות למחרת.

לפי התביעה באביניון, החשוד הודה במעשים המיוחסים לו והביע חרטה על דבריו. עם זאת, הוא ניסה להסביר את התנהלותו על רקע העימות שהתפתח במקום וטען כי נסחף בכעס.

החשוד, שעל פי הדיווחים אין לו עבר פלילי ידוע, שוחרר בתנאים מגבילים ותחת פיקוח שיפוטי עד למשפטו.

הוא צפוי להתייצב בחודש אוקטובר בפני בית המשפט הפלילי באביניון. בין העבירות המיוחסות לו: איום ברצח בתנאי והצדקת או האדרת פשעים נגד האנושות.