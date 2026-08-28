הכרזתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תוכנית ליישוב מיליון יהודים והקמת 40 יישובים חדשים בנגב ובגליל עוררה סערה בתקשורת הערבית והביאה לגל גינויים חריף בציבור הערבי בישראל.

פעילים ערביים בולטים טענו כי מדובר בניסיון עומק לשנות את המאזן הדמוגרפי והגיאוגרפי באזור, האשימו את סמוטריץ' ב"טיהור אתני", וקראו למגזר הערבי לנהור לקלפיות בבחירות הקרובות כדי לבלום אותה.

יו"ר מפלגת חד"ש, יוסף ג'בארין, הסביר כי הוא מודאג מהתכנית שהציג השר סמוטריץ', והגדיר אותה אפרטהייד: "אם היית קורא תכנית דומה של שר באירופה, ובמקום לדבר על יישובים ערבים היה מדבר על תושבים יהודיים, מה היית אומר? שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית".

יוסף אברהים, חבר הלשכה המדינית של תנועת "אבנאא אל-בלד", התייחס לתוכנית ברשת "אל-ג'רמק" וקרא לציבור הערבי לבחון לעומק את המדיניות הישראלית. "הבעיה שלנו היא שאנחנו לא לומדים את יריבינו לעומק", אמר, וקרא ל"כיול המצפן" ביחס לבחירות ולהשתתפות בהצבעה.

אברהים טען כי ההתמודדות עם מה שכינה "פרויקטי ההתנחלות והייהוד" מחייבת הבנה רחבה יותר של המדיניות הישראלית. במסגרת דבריו קרא לציבור הערבי "לקחת אחריות כלפי המוני העם שלנו" ולהשתתף בבחירות.

גם הסופרת והפעילה הפוליטית ניבין אבו רחמון טענה כי אין לראות בהכרזת סמוטריץ' תעמולת בחירות בלבד. לדבריה, מדובר בחלק מפרויקט התנחלותי רחב יותר, שנועד לטענתה לעצב מחדש את המציאות הדמוגרפית והגיאוגרפית בנגב ובגליל.

אבו רחמון קשרה את הדברים ל"תוכנית ההכרעה" ולמה שהגדירה מדיניות של ייהוד הקרקע וביסוס ההתנחלות. לדבריה, התייחסות לתוכנית כמהלך בחירות בלבד "מתעלמת מהתמונה הרחבה והמסוכנת יותר".

הסערה הגיעה גם לכלי תקשורת ערביים מחוץ לישראל. ערוץ "אל-חדת'" הסעודי הגדיר את התוכנית "העברת מסרים מסלימים לקראת הבחירות", והתייחס גם לכוונתו המוצהרת של סמוטריץ' לפעול לשינויים במוסדות באמצעות חקיקה.

עוד נכתב כי בכוונתו של השר לגרש מכל המוסדות את הגורמים האנטי-ציוניים והפוסט-ציוניים שהשתלטו עליהם, ולהחזיר אליהם "אנשים טובים שמבינים את האתגר של ייהוד הנגב והגליל, וזאת באמצעות חקיקה".

ברשת "אל-קודס אל-ערבי" דווח כי התוכנית עוררה גינויים בזירה הערבית, האיסלאמית והאירופית. בדיווח נטען כי מקורותיה של התוכנית בשנות ה-90 וכי היא קודמה מחדש בשלבים.

ביקורת חריפה במיוחד פורסמה במאמר המערכת של "אל-איתיחאד", עיתון מפלגת חד"ש. במאמר נטען כי סמוטריץ' הכריז על "מלחמה חדשה נגד האזרחים הערבים-הפלסטינים בגליל ובנגב שכן הוא חותר להעתיק את תוכניות חוות ההתנחלויות, חממות הטרור, מהגדה המערבית הכבושה אל לב ריכוזי האוכלוסייה הגדולים של האזרחים הפלסטינים בתוך גבולות ישראל".

בעיתון תקפו בחריפות: "השר הגזען הזה, ואלה שכמותו, מנצלים כל הזדמנות וכל דקה כדי להתקדם לא רק בתוכניות התנחלות פזורות, אלא בפרויקט שלם ומקיף של טיהור אתני שאינו נעצר בעזה או בגדה, אלא זוחל ללא מסווה וללא מסכות אל עבר הפלסטינים אזרחי המדינה הזו. ובכך הוא אינו מאיים לצורכי בחירות, אלא מכריז על צעדיו הבאים".

לדבריהם, "פרויקטי הייהוד אינם חדשים, אך בתודעתם ובמלתעותיהם של הפשיסטים משולחי הרסן, הם יהפכו למסוכנים ואלימים יותר. זהו איום אמיתי, ישיר ומוחשי לכל עיירה, כפר ועיר ערבית, לכל אחד ואחת מאיתנו. לאיש אין את הפריווילגיה להתייחס לכך בשום סוג של רפיון או השתהות".

בסיום המאמר קראה מערכת העיתון לציבור הערבי להצביע בבחירות כדי לעצור את התכנית: "בשיא הבהירות אנו אומרים - הצעד הראשון להדיפת ולשבירת המתקפה המוצהרת הזו של מלחמה אלימה בכל מובן המילה על שכונות, בתי ורחובות האזרחים הערבים במדינה הזו, הוא הפלת הממשלה שמתחילה בבחירות הבאות, שבהן ההמונים הערבים חייבים להטיל את כל משקלם כדי לשלוח את הפשיסטים הללו אל פח האשפה של ההיסטוריה".