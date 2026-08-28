בכמה התחייב אהבת השם גורדון בכתובה? תפסנו את הרב יוסף יצחק פריימן, שליח חב"ד בזיכרון יעקב ורב מחתן ב"תכלת", רגעים לפני שערך לפני כשבוע את חופתו של גורדון, לוחם אגרוף תאילנדי שגד ביישוב שילה בבנימין.

הרב פריימן הסביר לגורדון על התקנה החדשה של הרבנות הראשית בנוגע לגובה הכתובה. וכמה התחייב בסופו של דבר אהבת השם בכתובה שלו? צפו:

כמה אהבת השם גורדון המתאגרף התחייב בכתובה רגע לפני החופה?

השבוע נערכה שמחת הברית לנכדם של המנכ"ל והעורך הראשי של ערוץ 7 עוזי ברוך ורעייתו אורלי. הנכד נולד לבתם אסנת ולחתנם בנימין גבירץ.

באירוע השתתפו אישי ציבור רבים, בהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השרה לשעבר איילת שקד, ראש המועצה המקומית בית אל שי אלון, ראשי ערוץ 7 יואל צור והרבנית שולמית מלמד, סגן ראש העיר ירושלים עופר איובי ונוספים. בברכות כובד יוני קמפינסקי ושמו של הרך הנולד: דוד.

סמוטריץ' בברית צילום: יוני בן שושן

איילת שקד בברית צילום: יוני בן שושן

שלמה קוק, עורך העיתון החרדי "בקהילה" ובנו של הפוסק הירושלמי הרב בן ציון קוק, הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. במעמד הברית העניק לבנו את השם "אברהם יצחק" על שמו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי הרבנים בארץ ישראל ואחד מאבות הציונות הדתית.

בין המשתתפים שבאו לכבד: הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, שרים וח"כים ובהם בכיר הליכוד אלי כהן, יצחק גולדקנופף, אורי מקלב ואבי מעוז, מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה אבידן, מוטי בבציק, לצד חברים רבים מצמרת התקשורת הדתית והחרדית.

ברית המילה צילום: קובי הר צבי

מזל טוב לפעיל הגבעות אריאל דנינו ולרעייתו אביה, תושבי גבעת קומי אורי, לרגל הולדת בתם. דנינו בישר על הלידה וכתב, "אודה ה' בכל לבב".

אריאל דנינו צילום: באדיבות המצלם

השבוע נערך טקס קביעת מזוזה במכינת מלאכי בקריית מלאכי, הקרויה על שמו של החייל מלאכי יהודה הררי הי"ד. את המכינה מוביל אביה שרמן, זמר ובנו של הרב בועז שרמן ממכינת עז שלמה.

המכינה פועלת בניהול בית מורשת, הגרעין במעלה אדומים, ובשיתוף מרכז נריה, הגרעין התורני בקריית מלאכי.

שרמן קובע מזוזה צילום: ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקר במכינת עלי ונפגש עם הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. הביקור נערך לקראת הכנסת ספר תורה לזכרם של 33 מבוגרי ותלמידי המוסדות שנפלו במלחמה.

סמוטריץ' במכינה צילום: ללא קרדיט

מינוי חדש במועצת קדומים: עירית לדרברג, בת 61 מצופים, נבחרה לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך במועצה. בתפקידה האחרון כיהנה כסגנית מנהלת האגף לחינוך על-יסודי וכמנהלת מחלקת פרויקטים בעיריית פתח תקווה.

עירית לדרברג צילום: דוברות

הראשון לציון הרב דוד יוסף ביקר בישיבת מצפה יריחו, בראשות ראש הישיבה הרב שבתי סבתו. במהלך הביקור מסר הרב יוסף שיעור תורה לתלמידי הישיבה.

הרב דוד יוסף בשיעור צילום: ללא קרדיט

בישיבת אביתר ציינו בחגיגות ובריקודים את "יום הביפרים". הרב חנניה רכל נשא דברים בפני התלמידים לרגל האירוע וקשר בין גבורתם של הלוחמים לבין המהלכים הצבאיים שהגיעו בהמשך.

ישיבת אביתר חוגגים צילום: באדיבות המצלם

אירוע מרגש נערך בכרם שלום: רבה של צפת הרב שמואל אליהו והרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו קבעו מזוזות בביתו החדש של עמיחי שינדלר. שינדלר נפצע באורח אנוש ב-7 באוקטובר, עבר תהליך שיקום וחזר להתגורר במקום לאחר שביתו שופץ.

בטקס השתתפו גם ח"כ לימור סון הר מלך, ח"כ מיכל וולדיגר ואליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה.