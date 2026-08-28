כוחות ההצלה איתרו ילד בן 6 במצב אנוש באגם בפארק מנחם בגין שבדרום תל אביב. צוותי ההצלה מבצעים בו פעולות החייאה.

החיפושים אחר הילד החלו לאחר שנכנס ככל הנראה יחד עם חברו לאגם ברחוב בירנית. חברו יצא מהמים, אך הילד לא יצא ובעקבות זאת הוזעקו למקום כוחות החירום.

לוחמי האש וכוחות היחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה השתתפו בחיפושים. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום החיפושים אותר הילד כשהוא במצב קשה מאוד, וכוחות ההצלה החלו לבצע בו פעולות החייאה.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אוראל טולידאנו וחובש מד"א גאורגי אבטיסיאן, סיפרו "קיבלנו דיווח על ילד שנעדר באגם מים. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, אופנועי ורכבי תגובה מידית. במהלך החיפושים הוציאו אלינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לחדר הטראומה כשמצבו אנוש".