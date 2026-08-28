בזמן שהמאמצים לאחד בין מפלגות הימין נתקלים בקשיים, מאחורי הקלעים מתגבשת יוזמה פוליטית אחרת שעשויה לשנות את מפת הגוש.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מנהל מגעים מתקדמים עם יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני בבחירות הקרובות.

על פי הדיווח של עמית סגל, במסגרת ההסכמות המתגבשות צפוי פייגלין להשתבץ במקום השני ברשימה, הנחשב לריאלי, וכן לקבל שריונים נוספים במקומות השמיני והעשירי. עם זאת, חלוקת המקומות טרם נסגרה באופן סופי.

ברקע למגעים עומדת הדאגה במפלגת הציונות הדתית מפני אי-מעבר של אחוז החסימה, במיוחד לאחר כניסתו של עופר וינטר למערכת הפוליטית, מהלך שלפי מרבית הסקרים גרע תמיכה מהמפלגה והוביל אותה אל סף אחוז החסימה ואף מתחתיו.

במפלגת זהות מעריכים כי כוחם האלקטורלי עומד כיום על כמנדט אחד. מבחינת סמוטריץ', צירוף פייגלין עשוי לסייע באיחוד קולות הימין האידיאולוגי ולהגדיל את הסיכוי לעבור את אחוז החסימה.

בדיווח נאמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו שותף ישיר לניהול המשא ומתן, אך עודכן בקיומו והוא תומך עקרונית במהלך.

בשנת 2019 התמודדה מפלגת זהות בראשות פייגלין לכנסת וזכתה בסקרים לתמיכה גבוהה, אך ביום הבחירות נותרה מחוץ לכנסת לאחר שלא עברה את אחוז החסימה. סמוטריץ' ופייגלין סירבו להתייחס לפרטי המגעים, אולם אישרו כי מתקיימים מגעים לאפשרויות של איחודים לקראת הבחירות.