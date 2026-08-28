בליכוד פתחו במתקפה חזיתית נגד יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, בעקבות המבוי הסתום במגעים לאיחוד בימין, והאשימו אותו כי סירובו להתאחד עם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' עלול להביא לאובדן קולות ימין ולהקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט.

בהודעה שפרסמה המפלגה נטען כי "בהחלטתו לשרוף עשרות אלפי קולות מימין ולא להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר החליט להמליך ממשלת שמאל של גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן והמפלגות הערביות".

בליכוד הציגו את הדילמה שלטענתם ניצבת בפני בן גביר: האם לתמוך בהקמת "ממשלה לאומית רחבה" בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, או להוביל, לדבריהם, לאובדן קולות הימין ולהקמת ממשלה חלופית.

במפלגה שיבחו את הישגי ממשלת נתניהו בשנים האחרונות, ובהם קידום ההתיישבות ביהודה ושומרון, הפעילות נגד איראן והישגי מערכת הביטחון מול בכירי ארגוני הטרור, וטענו כי כל אלה עלולים לרדת לטמיון אם תקום ממשלה אחרת.

עוד הזהירו בליכוד כי ממשלה בראשות איזנקוט, בסיוע ליברמן, יאיר גולן והמפלגות הערביות, תפעל לקידום מדינה פלסטינית, תיכנע ללחצים בינלאומיים, תפגע בהתיישבות ובערוץ 14 ותנהל, לדבריהם, רדיפה נגד אנשי הימין.

את ההודעה חתמו בליכוד בקריאה ישירה לבן גביר: "תתגבר על האגו האישי, תגלה בגרות ואחריות, ותתאחד למען הימין ולמען ארץ ישראל".