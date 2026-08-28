צה"ל חזר לתקיפות מהאוויר ביהודה ושומרון: לראשונה זה כעשרה חודשים חוסלו היום (שישי) בתקיפת כטב"ם שלושה מחבלים באזור ג'נין, בהם קייס ביטאוי, שעמד בראש התארגנות הטרור המקומית ותכנן פיגועים נגד ישראלים.

על פי הודעת צה"ל, שב"כ והימ"מ, ביטאוי היה אחראי על פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין וקיים קשרים עם גורמי חמאס ברצועת עזה ובחו"ל. ההתארגנות שבראשה עמד פורקה במהלך מבצע "חומת ברזל", אך במערכת הביטחון עקבו אחר ניסיונותיו לשקם מחדש את תשתיות הטרור באזור.

התקיפה בוצעה לאחר שכוחות הביטחון זיהו את שלושת המחבלים כשהם עומדים סמוך לרכב, בפתח מבנה הנמצא בשלבי בנייה. כטב"ם של חיל האוויר שיגר לעברם טיל מדויק, ובסיומה חוסלו השלושה. ברכב ששימש אותם אותר נשק.

במקביל דיווחו מקורות פלסטיניים כי לאחר התקיפה נכנסו כוחות צה"ל לעיר ג'נין והטילו מצור על כמה מבנים במרכז העיר. עוד נטען כי צוותי הסהר האדום עוכבו בדרכם לזירת התקיפה.

מדובר בתקיפה חריגה במיוחד, שכן צה"ל נמנע בחודשים האחרונים מהפעלת כוח אווירי ביהודה ושומרון, תוך הסתמכות על פעילות קרקעית נרחבת. במערכת הביטחון רואים בחיסול מסר ברור לכל ניסיון לשקם מחדש את מוקדי הטרור בג'נין, שממנה יצאו בשנים האחרונות שורת פיגועים.

הפעולה מגיעה על רקע העלאת הכוננות ביהודה ושומרון לקראת תקופת החגים. רק אתמול הורה הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להיערך לתגבור משמעותי של הכוחות בגזרה, ואף הנחה להכין מפקדת אוגדה נוספת להפעלה מיידית אם יהיה בכך צורך.

החיסול מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך של מערכת הביטחון לסכל את ניסיונות ההתבססות המחודשים של חמאס וארגוני הטרור בצפון השומרון, ולמנוע את חזרת ג'נין למעמדה כמוקד טרור מרכזי.