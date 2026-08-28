המגעים להקמת גוש פוליטי משותף במרכז המפה הפוליטית נמשכים: יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ והשר לשעבר גלעד ארדן קיימו היום (שישי) פגישה נוספת בביתו של גנץ, בניסיון לקדם את המהלך לקראת הבחירות הקרובות.

על פי הדיווח בחדשות 12, השיחה התנהלה באווירה חיובית, ובסיומה סיכמו השניים להמשיך את ההידברות גם בשבוע הבא. במקביל, נבחנת האפשרות שצוותי המשא ומתן מטעם שני הצדדים ייפגשו כבר בימים הקרובים כדי להתחיל לגבש את פרטי החיבור.

במהלך הפגישה הדגיש ארדן כי הצלחת המהלך תלויה בראש ובראשונה בגיבוש עקרונות משותפים ולא במאבקים על מיקומים ברשימה. לדבריו, הציבור מצפה לראות חזון ודרך ברורה לפני חלוקת התפקידים.

מצדו, הציג גנץ את הקווים האדומים שלו לחיבור. בין היתר הוא דורש התחייבות להקמת ממשלה ציונית רחבה שאינה נשענת על המפלגות החרדיות והערביות, חקיקת חוק "גיוס לכולם" עוד לפני השבעת הממשלה, קידום חינוך ממלכתי לכל ילדי ישראל ורפורמה במערכת המשפט שתושג בהסכמה רחבה.

הפגישה התקיימה יממה לאחר שגנץ קרא בפומבי לאיחוד כוחות בגוש השלישי, במהלך שנועד לייצר אלטרנטיבה פוליטית רחבה לקראת יום הבחירות.