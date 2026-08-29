שירות הביטחון הכללי אישר הערב (מוצאי שבת) לראשונה כי התקבל מידע מודיעיני על איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, ובעקבותיו התקבלה החלטה חריגה לחלץ אותו באופן מיידי לישראל.

בהודעת השב"כ נמסר כי לאחר הערכת מצב הוחלט להחזיר את יאיר נתניהו ארצה יחד עם צוות האבטחה שלו, בשל חומרת האיום שנשקף לחייו. האישור הרשמי מגיע ימים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, אך נמנע מלציין במי מהם מדובר.

ברקע הדברים עומד גם דיווח שפורסם בארצות הברית, שלפיו גורמי מודיעין ישראליים חשפו כבר בחודש דצמבר מזימה של שלוחים איראניים לפגוע ביאיר נתניהו בזמן שהתגורר באזור הולנדייל ביץ' הסמוך למיאמי.

על פי הדיווח, החוליה האיראנית כבר פעלה בשטח, ביצעה מעקבים אחר מקום מגוריו של נתניהו ואספה מידע על שגרת יומו. מיד לאחר שהאיום התברר, עודכנו הרשויות האמריקניות, ובמקביל ניתנה ליאיר נתניהו הנחיה לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא פונה במהירות, הותיר אחריו את חפציו האישיים ושב לישראל תחת אבטחה כבדה.

במערכת הביטחון הדגישו כי ההחלטה התקבלה נוכח מידע מודיעיני קונקרטי שהצביע על סכנה ממשית, וכי מטרת המהלך הייתה להסיר באופן מיידי את האיום.