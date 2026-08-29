אחרי קיץ ארוך של חום כבד, השמיים מעל ישראל עומדים להשתנות באופן דרמטי. החל מהלילה צפויה מערכת מזג אוויר חריגה לעונת הקיץ שתביא עמה גשם, סופות רעמים, ברקים ורוחות עזות, בעיקר בצפון הארץ.

בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני אפשרות להצפות מקומיות, בעוד שכבר כעת מורגשות רוחות חזקות ואובך באזורים רבים.

המערכת, שנחשבת נדירה במיוחד לסוף חודש אוגוסט, תהיה אמנם חלשה מעט מהתחזיות הראשוניות, אך עדיין צפויה להביא עמה שינוי משמעותי במזג האוויר. על פי התחזית, הגשמים יתרכזו בעיקר בגליל המערבי, בגליל העליון וברמת הגולן, אך גם אזורים נוספים בצפון עשויים ליהנות מממטרים מקומיים המלווים בסופות רעמים וברקים.

עוד לפני שהגשם החל לרדת, הרוחות כבר עשו את שלהן. ברחבי הארץ נמדדו משבים של עד 70 קמ"ש, האובך גרם להגבלות ראות מצפון ועד הנגב, ובשל תנאי מזג האוויר החריגים בוטלה הופעתה של הזמרת מארינה מקסימיליאן בפארק אריאל שרון לאחר שלא התקבל אישור בטיחות לקיומה.

גם באזור הכינרת נערכים למזג האוויר הסוער. באיגוד ערים כינרת הזהירו מפני רוחות חזקות העלולות להסיט רוחצים וכלי שיט לעומק האגם, וקראו לציבור להימנע משימוש באביזרי ציפה ולהיזהר מענפים שעלולים להישבר ומחפצים העלולים להתעופף ברוח.

הסערה כבר פגעה בשכנותיה של ישראל. בקפריסין גרמו הרוחות והגשמים לנפילת עצים, חסימות כבישים, הפסקות חשמל ונזקים לחממות, בעוד שבלבנון תועדו שיטפונות, פגיעות ברק ונזקי מזג אוויר במספר אזורים.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי למרות הכותרות הדרמטיות, לא מדובר במערכת חורפית רחבת היקף. עיקר הגשמים צפוי לרדת בצפון הארץ, כאשר באזורים מסוימים ייתכנו כמויות משמעותיות ואף הצפות נקודתיות, אך במרכז ובדרום צפויים בעיקר עננות, רוחות ואפשרות לממטרים מקומיים בלבד.

על פי תחזית מזג האוויר, המערכת תלווה אותנו גם במהלך יום ראשון, וביום שני עדיין ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון. כבר ביום שלישי, עם פתיחת שנת הלימודים, צפוי מזג האוויר להתייצב, השמיים יתבהרו והטמפרטורות יחזרו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

בינתיים קוראים בשירות המטאורולוגי לציבור לגלות ערנות, לעקוב אחר תחזית מזג האוויר המעודכנת ולהימנע משהייה באזורים המועדים להצפות בזמן סופות הרעמים.