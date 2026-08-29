הרשימה הערבית המאוחדת (רע"ם) ערכה ביום שישי עצרת בחירות בפוריידיס בהשתתפות רחבה של הציבור. בעצרת הודגשו ההתגייסות העממית סביב רע"ם, דרכה וההיערכות לבחירות.

בעצרת השתתפו יו"ר הרשימה, חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, חבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת וחברת הכנסת אימאן ח'טיב-יאסין.

חברי הכנסת של רע"ם הציגו בנאומיהם את האתגרים המרכזיים הניצבים בפני החברה הערבית, והדגישו את חשיבות חיזוק הייצוג הפוליטי ואת הצורך להפוך את כוחו של הציבור בקלפי לכוח משפיע במוקדי קבלת ההחלטות.

עוד ציינו כי השלב הבא מחייב העלאת אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, איחוד מאמצים וחיזוק כוחה של רע"ם, כדי שתוכל להגן על הציבור הערבי, לממש את זכויותיו ולהתמודד עם האתגרים הדחופים - בראשם הפשיעה והאלימות, הדיור והתכנון, החינוך, התעסוקה ופיתוח הרשויות המקומיות.

לדבריהם, הפרויקט הפוליטי של רע"ם מבוסס על מעבר מהסתפקות במחאה להשפעה ממשית במוקדי קבלת ההחלטות, ועל הפיכת דרישות הציבור וזכויותיו להישגים מוחשיים המשפרים את מציאות חייהם ומחזקים את מעמדם.

סרי סעדי, שנאם בשם הצעירים, הדגיש את חשיבות תפקידו של הדור הצעיר בעשייה הפוליטית והחברתית ואת הצורך לחזק את נוכחותו ואת השתתפותו בעיצוב ההחלטות ובעתיד החברה הערבית.

ביום שישי ערכה התנועה האסלאמית, המיוצגת בכנסת על ידי רע"ם, אירועים בג'לג'וליה ובכפר קאסם לציון יום הולדתו של הנביא מוחמד. את הנאום המרכזי בג'לג'וליה נשא מנהיג התנועה האסלאמית ספוות פרייג', ובהשתתפות חבר הכנסת של רע"ם וליד טאהא.