כשלוש שנים לאחר שהוציא מאות אלפים לרחובות, במאבק למען הרפורמה המשפטית ושנה לאחר עצרת התמיכה ההיסטורית שהוביל, שהביאה למינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ, מסתער ברל'ה קרומבי על היעד הבא: ניצחון הימין בבחירות 2026.

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לקראת הבחירות הקרובות מקימה תנועת תקומה את "המיזם הלאומי", להוצאת מאות אלפי מצביעי ימין לקלפיות ביום הבחירות.

המערך החדש מוקם מתוך הבנה בימין כי מדובר בבחירות קריטיות עבור המחנה הלאומי, והסברה נכונה של פעילות הממשלה בקדנציה האחרונה בנוסף לדירבון הבוחרים ביום הבחירות יביאו לניצחון נוסף של הימין.

את המערך תשיק תנועת תקומה באירוע מיוחד שיתקיים בשבועות הקרובים בהשתתפות ראשי מפלגות מהקואליציה, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור רבים מהמחנה הלאומי. עוד לפני ההשקה, נפגש לאחרונה קרומבי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שברך על הקמת המערך.

"אנחנו מקימים מערך שעוד לא נראה כמותו בישראל", אומר יו"ר תנועת תקומה ברל'ה קרומבי. "הבחירות הבאות יהיו הגורליות ביותר לעתיד המחנה הלאומי. כל ההישגים האדירים של הממשלה הזו, הקמת מעל 100 ישובים ביו"ש, מאות חוות, הרפורמות במשרד לביטחון פנים ובמערכת המשפט והמינויים ההיסטוריים בראשי ארגוני המדינה, כל אלה יעמדו בסימן שאלה באם לא נצליח לנצח את הבחירות הבאות".

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