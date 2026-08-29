יאיר נתניהו, בן של ראש הממשלה, יוצא הערב (מוצאי שבת) במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות המחלוקת סביב איחוד מפלגות הימין.

נתניהו הבן הבהיר כי הסיבה היחידה לרצון להקים בלוק טכני בין בן גביר, סמוטריץ', פייגלין ועופר וינטר היא "לא לבזבז קולות ימין על מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה".

לדבריו, "הסכנה שגוש הימין לא ישיג 61 פשוט לא מעניינת אותך. לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן, איזנקוט והאחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע רק לעשות סרטוני טיקטוק".

נתניהו המשיך במתקפה אישית נגד בן גביר וטען כי "תחת כהונתך, ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע הביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין".

עוד הוסיף כי במשך ארבע שנות כהונתו של בן גביר, המשטרה אפשרה לטענתו חסימות כבישים ואנרכיה מצד מפגיני השמאל, המשיכה לרדוף אנשי ימין, ו"קברה את פרשת הפצ"רית והעלילה על כוח 100".