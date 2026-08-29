את כל שש העונות האחרונות שלה בליגת העל פתחה הפועל באר שבע בניצחון. כך קרה גם הערב (מוצאי שבת) כשאלופת המדינה בכדורגל פתחה את העונה החדשה בניצחון בתוצאה 1:2 על העולה החדשה הפועל רמת גן.

קל זה לא היה לאדומים מבירת הנגב, כאשר אלה נאלצו לחכות 61 דקות בכדי לכבוש מול העולה החדשה הקבוצה הקטנה מרמת גן.

מבצע אישי יפה של עמית אוחנה הצעיר העלה את באר שבע ליתרון, אך רבע שעה לאחר מכן מתן חוזז השווה את התוצאה.

המילה האחרונה במשחק הייתה של האלופה מבאר שבע, כאשר אליאל פרץ שמצטיין במשחקיה האירופיים מאז תחילת העונה, כבש בבעיטה חופשית נהדרת בדקה ה-91 והעניק לאלופה מבירת הנגב 3 נקודות ראשונות במשחקה הראשון בעונת 2026/7.

גם מכבי פתח תקווה סיימה את המחזור הנוכחי, המחזור השני במסגרת ליגת העל בכדורגל עם ניצחון בתוצאה 2:1, כשהפכה פיגור מול סכנין לניצחון והיא מושלמת בליגה עם שני ניצחונות רצופים.