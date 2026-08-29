אחרי שביום שישי האחרון הודיעה הפועל תל אביב על שינוי במבנה הבעלות על הקבוצה, הערב (מוצאי שבת) פתחה את ההכנה לעונה הבאה ברגל ימין כשהביסה בקלות את יריבתה הבולגרית בלקן בוטבגרד בתוצאה 76:101.

הפועל עלתה למשחק ההכנה הראשון שלה לקראת העונה הקרובה ללא הקפטן תומר גינת הפצוע ושחקני נבחרת ישראל החסרים, אך גם בלעדיהם לא התקשתה מול קבוצת היורוקאפ הבולגרית.

הבולגרים אמנם פתחו טוב את המשחק ועלו ליתרון מוקדם, אבל אנטוניו בלייקני קיבל חבר חדש לקבוצה, את זאק לידיי ויחד אלה הפכו את התוצאה ונתנו להפועל את היתרון בסוף הרבע הראשון, עם 26:30.

ברבע השני השחקנים באדום מת"א הציגו הגנה טובה שעצרה את הבולגרים על 12 נקודות בלבד ברבע ועם 20 נקודות בהתקפה הגדילו את הפער לכדי 12 נקודות, עם 38:50.

בתחילת המחצית השנייה פתחה הפועל פער של 19 נקודות, ולמרות שהבולגרים הצליחו להוריד את הפער לחד-ספרתי עוד באותו הרבע, המילה האחרונה הייתה של האדומים מת"א.

זה נגמר עם 60:79 בירידה לרבע האחרון והמכריע ו-76:101 בסיום המשחק. איטודיס ושחקניו פותחים את ההכנה לעונה הקרובה ברגל ימין.