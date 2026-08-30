סוף השבוע האחרון הביא עמו הסלמה חריפה במאבקי השבת והסדרי התנועה בבני ברק, שהובילו לאירועים דרמטיים בשכונת מתחם הסופרים.

המתיחות הגיעה לשיא כאשר הגשר המרכזי המוביל לשכונה נחסם באורח חד-צדדי באמצעות מכולות בנייה גדולות במטרה למנוע נסיעת כלי רכב במהלך השבת.

לדברי נהג המשאית שהציב את המחסומים בשטח, הוא נשלח לבצע את המשימה ישירות מטעם עיריית בני ברק.

כוחות משטרה גדולים הוקפצו לזירה, פתחו את הציר החסום לתנועה, תפסו את המשאית והחלו בחקירתו של הנהג שהציב את המכולות.

במקביל לעימותים סביב חסימת הציר ולקיום המחאות באזור רחוב 600, התרחשה תקרית קשה נוספת כאשר ילדה בת 3 נפגעה מרכב שנסע במקום. צוותי הרפואה של "איחוד הצלה" הוזעקו לזירה והעניקו לה טיפול רפואי ראשוני.

מוישי רושצקי, חובש ותורן השבת של איחוד הצלה, תיאר את רגעי החרדה: "בסיוע חובשים נוספים ששהו בקרבת מקום, הענקתי לה טיפול רפואי בזירה לאחר שנפגעה מרכב במהלך מחאה שהתקיימה במקום ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשמצבה יציב".

בעיריית בני ברק הגיבו להתרחשויות ומסרו את עמדתם המלאה סביב הרקע למהלך ואירועי השטח: "מתחם הסופרים היא שכונה שרובה המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת, המבקשים לשמור על צביון השכונה בשבתות ובמועדי ישראל. לשם כך, אישרה ועדת התנועה העירונית את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, לצד השארת כניסה ויציאה פתוחה דרך מתחם דיזיין סנטר המעניקה מענה לתושבים".

מהעירייה נמתחה ביקורת קשה על גורמים בשטח. "מצער מאוד לראות שישנם גורמים שאינם מכבדים את ההסדרים, מפרים את החוק העירוני, מנסים ללבות אש ולייצר פרובוקציות מיותרות בשטח".

עוד קשרו בעירייה בין אירוע זה לבין תקריות אלימות קודמות: "התנהלות פרועה זו חוצה קווים אדומים וגובה מחיר כבד: בשבת הקודמת הותקף באכזריות תושב השכונה, חובש מד"א ואח במקצועו, על ידי פורע חוק באמצעות מפתח שבדי והוזקק לתפרים בראשו ואילו בשבת זו נפגעה ילדה מתאונה בשל נהיגה פראית וחוסר זהירות בשכונה".

לסיום, שיגרו בעירייה קריאה נחרצת להרגעת הרוחות: "העירייה קוראת לכלל תושבי השכונה לנהוג באחריות: לשמור בקפידה על החוק העירוני, להקפיד על ההסדרים הקיימים, לשמור על חיי אדם, לכבד זה את זה ולחיות בשכנות טובה. לא נאפשר לאף גורם להפוך את השכונה לזירה המסכנת את חיי התושבים וילדיהם".