הרב יצחק יוסף במתקפה על היועמ״שית | צילום: דר וסחרת

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות הדרישה לבטל או לדחות את עצרת הזיכרון לרב עובדיה יוסף, בטענה כי קיומה בתקופת הבחירות עלול להיחשב לתעמולת בחירות.

"בשבעה של מרן היו כמעט מיליון איש - חילונים, דתיים, כיפות סרוגות, חסידים וליטאים. כל עם ישראל היה שם", אמר הרב יצחק יוסף. "מגיע יום השנה לעשות לו עצרת כפי שראוי לכבודו, ופתאום מוציאים חוות דעת משפטית. מיארה המשוגעת הזאת מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו".

בהמשך השווה הרב בין ההחלטה בעניינו של אביו לבין אירועים ממלכתיים אחרים. "רבין נרצח סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים. אבל מרן, גדול הדורות, שלא היה איש פוליטי אלא איש תורה - עליו מוציאים חוות דעת שאסור לעשות עצרת לפני הבחירות".

את דבריו סיים במתקפה אישית חריפה: "הקדוש ברוך הוא יכלה אותה וייתן לה את המכה שלה. היא מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות. זה לא יעבור בשתיקה".