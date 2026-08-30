אבל במשפחת בן ארי: יוני בן ארי, אביו של רס"ן חגי בן ארי ז"ל, הלך לעולמו במהלך השבת, שנים לאחר שליווה את בנו במסע הקשה שנמשך מאז נפצע אנושות במבצע "צוק איתן" ועד לפטירתו.

בני המשפחה הודיעו בכאב על פטירתו וכתבו: "בצער רב נפרדנו השבת מאבא היקר שלנו, שנאסף אל אבותיו ואל בנו חגי". לצד ההודעה צירפו את שירו של נתן יונתן, "איש מביט בבנו", המתאר את כאבו העמוק של אב המתבונן בבנו ואת הקשר שאינו נפסק גם לאחר המוות.

סיפורם של יוני וחגי נגע בלבבות רבים בישראל. חגי, קצין בסיירת צנחנים, נפצע באורח אנוש בראשו ביום החמישי למבצע "צוק איתן", בעת שהוביל את לוחמיו בהסתערות בקרב קשה בפאתי חאן יונס. למרות חומרת הפציעה, נאבק על חייו במשך שנתיים וחצי, כשהוא מחוסר הכרה.

לאחר שהתברר כי אפסו הסיכויים לשיקומו, החזירה אותו משפחתו לבית שנבנה במיוחד עבורו בחצר בית הוריו במושב נוב שברמת הגולן. שם היה מוקף יום ולילה באהבת בני משפחתו, חבריו ומכריו, עד שנפטר בינואר 2017, כשהוא בן 31 בלבד.

גם לאחר האובדן המשיכה משפחת בן ארי לשאת את זכרו של חגי בגבורה ובאמונה. יוני, שליווה במסירות אין קץ את בנו לאורך שנות מאבקו, הפך בעיני רבים לסמל של אהבת אב שאין לה גבול ושל עמידה איתנה גם ברגעים הקשים ביותר.

כעת, כמעט עשור לאחר שנפרד מבנו, הלך גם הוא לעולמו. בני משפחתו בחרו להיפרד ממנו במילים המצמררות של נתן יונתן, המתארות אב ובנו ההולכים יחד - מסר שהעניק משמעות מיוחדת לפרידתם מיוני, שנאסף, כפי שכתבו, "אל אבותיו ואל בנו חגי".