בצל פתיחת מחזורי הגיוס החדשים לבני הציבור החרדי, בצה"ל מציגים את המסלולים הייעודיים שנבנו במיוחד עבור המתגייסים החרדים, במטרה לשלב שירות משמעותי לצד שמירה על אורח חייהם. כלל המסלולים מעוגנים בפקודות המטכ"ל ומותאמים לצורכי המשרתים.

אחד המסלולים הבולטים הוא פלוגת ח"ץ, פלוגת הלוחמים החרדית של גדוד 202 בחטיבת הצנחנים. ההצטרפות אליה מותנית בגיבוש ייעודי, הכולל מבחנים פיזיים ואישיותיים. במהלך המלחמה פעלה הפלוגה בארבע זירות לחימה - יהודה ושומרון, רצועת עזה, לבנון וסוריה - והייתה לפלוגה החרדית הראשונה שפועלת בכלל הגזרות הללו. לוחמיה השתתפו בפעולות התקפיות, במעצרים, בהגנה על גבולות המדינה ואף נטלו חלק במבצע להשבת גופות חטופים ממחנה הפליטים ג'באליה.

במקביל ממשיכה להתפתח חטיבת החשמונאים, חטיבת החי"ר החרדית הראשונה בצה"ל. גדוד "יונתן", הגדוד הסדיר של החטיבה, פועל כבר יותר מחצי שנה בדרום לבנון, שם השתתף בהשמדת תשתיות טרור, איתור אמצעי לחימה, נטרול משגרים ותפיסת מחבל מכוח רדואן. לצדו הוקם גם גדוד המילואים "שמעון", המאגד חרדים שקיבלו בעבר פטור משירות והתגייסו למילואים, לצד יוצאי מסגרות חרדיות אחרות בצה"ל. הגדוד צפוי להתחיל בפעילות מבצעית בגזרה הצפונית כבר בתקופת החגים.

בחטיבה פועלים גם מסלולי הכשרה מתקדמים, בהם המחזור הרביעי של קורס המ"כים החטיבתי וקורס הקצינים הראשון של החטיבה, כחלק מהרחבת מערך הפיקוד החרדי בצה"ל.

גם גדוד נצח יהודה, הגדוד החרדי הראשון בצה"ל, ממשיך להרחיב את פעילותו המבצעית. מאז פרוץ המלחמה פעל הגדוד ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובלבנון, חיסל מאות מחבלים, איתר אמצעי לחימה והשתתף בפעולות סיכול טרור. בצה"ל מציינים כי בשנים האחרונות עבר הגדוד קפיצת מדרגה משמעותית והפך לגדוד חי"ר מתמרן בעל יכולת מבצעית עצמאית, וכיום הוא פועל בגזרה הצפונית במטרה להבטיח את ביטחון יישובי הצפון.

לצד המסלולים הקרביים, ממשיכים להתרחב גם מסלולי השירות הטכנולוגיים. במסגרת "מעלות צור" משתלבים חרדים בתפקידי טכנולוגיה ולוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לאחר טירונות 00, תוך רכישת מקצוע המלווה אותם גם לאחר השירות. מסלול נוסף הוא פרויקט "יואב", הכולל טירונות 02 ומאפשר שירות מקצועי בתחומי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, תוך התאמה מלאה לאורח החיים החרדי.

בצה"ל מדגישים כי כלל המסלולים נבנו מתוך מטרה לאפשר לבני הציבור החרדי לתרום לביטחון המדינה בשורה ארוכה של תפקידים - כלוחמים בחזית, כמפקדים, כחוקרי מודיעין וכאנשי מקצוע בתחומי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה - מבלי לוותר על שמירת אורח חייהם ואמונתם.