הסיור של השר בן גביר בבית הכלא דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, סייר באחד מבתי הכלא שבהם כלואות מחבלות השייכות לארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי.

במהלך הסיור ניסו כמה מהמחבלות להתלונן בפני השר וטענו כי תנאי הכליאה שלהן הורעו משמעותית והפכו "גרועים מאוד".

השר בן גביר השיב להן בנחרצות ואמר: "נגמרו הימים של הקייטנות בבתי הכלא בישראל".

שורד השבי, רום ברסלבסקי, הגיב לסרטון הסיור שפורסם ברשתות החברתיות וכתב: "אני הייתי חטוף של הארגון שלה, הג'יהאד האיסלאמי והיא מרשה לעצמה לדבר יותר מידי, תיהיה בטוח בן גביר שאיתנו לא דיברו ככה, בעזרת השם בשיח הבא איתה תשים לה כאפה לפנים".