ילד בן 8 נפצע הבוקר (ראשון) באורח קשה לאחר שנפל מגובה ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

על פי מד"א, הילד נפל מגובה של כ-12 מטרים. הוא פונה כשהוא במצב קשה, מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש.

חובש בכיר במד"א יוסף פסח סיפר, "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

חובשי הצלה יוסי פסח ויעקב טהרני מסרו כי מצאו את הילד כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית, לאחר שנפל מגובה של ארבע קומות.

לדבריהם, "יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, ופינינו אותו במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

על פי החשד הראשוני, הילד ננעל בחדרו בקומה הרביעית בבניין וניסה לצאת דרך המרפסת. במהלך הניסיון לצאת הוא נפל לחניית הבניין. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.